Justicia asegura no violó derechos en investigación contra estudiantes de la UPR

El Departamento de Justicia reaccionó a la desestimación de cargos sobre los cinco estudiantes de la Universidad de Puerto Rico que habían sido acusados por interrumpir una reunión de la Junta de Gobierno en el Jardín Botánico, y aseguran que han cumplido en todo momento con la ley, mientras evalúan cuál será el procedimiento a seguir.

Durante el día de hoy el Tribunal de Primera Instancia determinó la desestimación en los casos contra Gabriel Díaz Rivera, Verónica Del C. Figueroa Huertas, Randiel J. Negrón Torres, Francisco A. Santiago Cintrón y Thaliangelly Torres González. Según la sentencia de la jueza Eloína Torres, del Tribunal de Primera Instancia de San Juan, la desestimación estuvo predicada en un fundamento en que no se estaba cumpliendo con el debido proceso de ley en su modalidad procesal debido a la indisponibilidad de un testigo, ya que este se encuentra fuera de Puerto Rico y manifestó en varias ocasiones, que no está en disposición para viajar a la Isla.

En la resolución escrita por la juez Torres Cancel, ésta indica que el Tribunal no tiene un mecanismo real y efectivo para compeler su comparecencia ni en esta ni en ninguna otra etapa del procedimiento.

Por otro lado, ante los señalamientos de "carpeteo" en contra del Departamento, estos aseguran que en toda actuación en el proceso de investigación no se violentaron los derechos de ningún ciudadano.

"En cuanto a planteamientos traídos por la defensa es de notar que el Tribunal no entendió meritorio atender ninguno de ellos. Por lo que permanece el estado de derecho en cuanto a las actuaciones investigativas, las cuales fueron realizadas al amparo de una Orden de Registro y Allanamiento, sin violentar derechos de éstos u otros ciudadanos", expresaron.

Actualmente, el Departamento de Justicia se encuentra evaluando la resolución y sentencia para determinar el cause procesal a seguir con respecto a los casos.