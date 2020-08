Aclaran escasez de alimentos tras alertas en redes sociales

El vicepresidente de la Cámara de Mercadeo, Industria y Distribución de Alimentos (MIDA), Manuel Reyes, explicó que a causa de la pandemia han escaseado algunos productos debido a la demanda global.

En entrevista con Notiuno, el portavoz de la entidad que agrupa a mayoristas, detallistas, distribuidores, elaboradores, agroindustriales y afiliados de la industria de alimentos, mencionó que esa es la razón por la que algunos supermercados han colocado avisos sobre la falta de algunos artículos.

"No es un anuncio nuevo, es un aviso que están utilizando no solamente ellos, sino muchas cadenas de supermercados desde que empezó la pandemia, porque la situación de logística y de demanda global de ciertos productos ha provocado sí, una escasez en ciertos artículos, pero eso no quiere decir que no hayan productos sustitutos. Lo que está ocurriendo en muchas áreas, por ejemplo, es que, las empresas manufactureras a nivel global están limitando la variedad de ciertos productos y se están concentrando en los productos principales o los que tienen más demanda".

El tema de los productos faltantes en los supermercados resurgió en redes sociales, luego de varias publicaciones con las imágenes de los avisos de los supermercados.

Mensajes en redes sociales

Además, se han viralizado publicaciones de alegadas profecías que alertan a las personas de una falta de alimentos y los urge a que guarden comida en sus hogares.

El abril el economista de la Organización de Alimentos y Agricultura de la ONU (FAO), Maximo Torero, pidió a los gobiernos del mundo ser prudentes con sus acciones durante la pandemia para no afectar la cadena de distribución de alimentos.

"Las góndolas vacías en los supermercados no deben ser preocupación. No es un problema de oferta, sino de logística. Hay suficiente oferta para todos mientras mantengan la calma y no acaparen los productos", expuso en una entrevista con el medio The Guardian.

Les recomendamos: