Diez semáforos de Bayamón dañados desde el huracán María

En el segundo municipio más poblado de Puerto Rico, con 169,269 habitantes, al menos 10 semáforos continúan inoperantes desde que fueron impactados por el huracán María en septiembre 2017, y el gobierno municipal de Bayamón y el Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP) se responsabilizan mutuamente por la lentitud del proceso de reparación.

No fue hasta julio del 2020, más de dos años y medio después del huracán, cuando finalmente ambos gobiernos firmaron un memorándum de entendimiento que le permitirá al DTOP solicitar a la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA, en inglés) fondos de recuperación dirigidos a la reparación de los semáforos.

La firma del acuerdo se dio justamente una semana después de que el Centro de Periodismo Investigativo (CPI) solicitara al municipio de Bayamón la lista de los semáforos que continúan inoperantes desde el huracán María.

En un recorrido en carro, que incluyó entrevistas con residentes y comerciantes de Bayamón, el CPI identificó 10 semáforos que continúan inoperantes desde el paso del ciclón el 20 de septiembre de 2017, en las intersecciones: avenida Betances y calle Tomasa Lozada; avenida Betances y calle F; calle Comerío y calle Tomasa Lozada; carretera 830 y calle 2; carretera 199 y carretera 831; calle 37 y calle España; carretera 167 y carretera 855; avenida Principal Oeste y calle II 44; avenida Orquídea y carretera 862; carretera 862 y carretera 863.

De estas 10 intersecciones, tres son de jurisdicción municipal, tres están en carreteras del gobierno central exclusivamente y cuatro están ordenadas por el cruce de una vía municipal con una estatal. Mientras unos semáforos no han sido activados en casi tres años, otros están intermitentes desde que se restauró el servicio de energía eléctrica a meses del paso del huracán. En dos casos, la estructura del semáforo fue sencillamente removida por la ACT meses después del evento atmosférico de septiembre 2017.

El paso del huracán María afectó los semáforos de las cerca de 1,200 intersecciones en toda la Isla. El 22 de junio, la Autoridad de Carreteras y Transportación (ACT) le entregó al CPI una lista con 520 semáforos que han sido reparados luego de los huracanes de 2017. Sin embargo, la agencia no proveyó información del número de semáforos que quedan pendientes de reparar. De esos 520 reparados, 45 corresponden a intersecciones en Bayamón. Un total de 30 se ubican en la carretera PR 167.

Fotos de Nahira Montcourt / CPI

Al ser abordado por el CPI, el alcalde de Bayamón, Ramón Luis Rivera Cruz, responsabilizó al DTOP por la situación de los semáforos inoperantes en su municipio desde el huracán María.

“Todos los semáforos de Bayamón, independientemente de lo que te diga el Departamento de (Transportación y) Obras Públicas, todos los instaló Obras Públicas. Cuando el huracán María, Obras Públicas vino con la teoría y la guachafita de que habían algunos que estaban en carreteras municipales. Nosotros le demostramos a ellos, que ellos fueron los que los instalaron, que muchos de esos lugares es una intersección de una carretera estatal y una avenida municipal”, dijo al CPI Rivera Cruz.

Al preguntársele al Alcalde sobre casos como los semáforos de la avenida Betances, en donde todas las carreteras de las intersecciones son municipales, el funcionario fue enfático en plantear que la responsabilidad sigue recayendo en el gobierno central.

“Yo lo que estoy esperando es que ellos (gobierno central) vuelvan a instalarlos y de ahí en adelante nosotros nos encargaremos de darle el mantenimiento correspondiente. Vamos a asumir la administración y el control y de ahí en adelante, cada vez que se dañen, lo repararemos nosotros”, añadió el Primer Ejecutivo de Bayamón.

Asimismo, Rivera Cruz expresó que debe ser el DTOP y no el municipio quien solicite a FEMA los fondos de recuperación para la reparación de estos semáforos.

El planteamiento hecho por Rivera Cruz en torno a la responsabilidad de reparar la totalidad de los semáforos en Bayamón fue refutado por el secretario del DTOP, Carlos Contreras. Según el titular de la agencia, los semáforos de las intersecciones que solo tienen carreteras de jurisdicción municipal son responsabilidad completa del municipio y no del gobierno central.

“Ahí nosotros no intervenimos”, explicó al CPI Contreras, tras ser cuestionado si los semáforos en vías municipales en Bayamón son responsabilidad del gobierno central, como reclama Rivera Cruz. “Hay unos que son en vías municipales. Típicamente, el Departamento no instala [semáforos], excepto que sean dos vías estatales o una estatal y una municipal”.

“El Alcalde también dice que no los instaló el municipio. A lo que hemos podido llegar es que posiblemente se le pidió algún desarrollador en algún momento, cuando iban a hacer un desarrollo, se hace un estudio de tránsito y se le pide que tiene que instalar semáforos”, añadió el titular del DTOP.





Publicidad





A pesar de los señalamientos mutuos entre el gobierno central y el gobierno municipal, Contreras admitió que su agencia acogió la propuesta del Alcalde de que fuese DTOP la entidad que se encargara de la reparación de los semáforos para que estos, una vez arreglados, pasaran a ser administrados por el municipio de Bayamón. Para lograr este acuerdo, DTOP envió a Bayamón un memorándum de entendimiento, el cual, según Contreras, fue firmado por el municipio el pasado viernes, 3 de julio. El acuerdo, que fue firmado casi tres años después del huracán, permitirá a la agencia gubernamental solicitar fondos de recuperación a FEMA.

Al preguntársele a Contreras sobre la razón para que el acuerdo y que la solicitud de fondos de recuperación no se haya hecho antes, el titular de DTOP expresó que no le compete a él juzgar la gestión del Alcalde de Bayamón.

“Él tiene también sus asuntos que atender, yo no me voy a meter en cuál es el calendario del Alcalde. Lo importante es que se firmara el acuerdo. Ahora es la parte de FEMA también, que lo apruebe”, declaró Contreras, a la vez que afirmó que, contrario a lo planteado por el Alcalde, DTOP no podía solicitar fondos de FEMA por iniciativa propia, sino que debía esperar a que el municipio firmara el memorándum de entendimiento.

La solicitud de fondos de recuperación para la reparación de semáforos cae bajo la categoría C (Puentes y Carreteras) de asistencia pública de FEMA.

A preguntas del CPI, la agencia federal no precisó cuánto dinero ha sido obligado y desembolsado para la reparación de semáforos en cada municipio de Puerto Rico. FEMA no ha respondido a reiteradas solicitudes de información sobre esta cifra.

“En la actualidad, FEMA y los sub-recipientes (solicitantes) están tramitando diferentes proyectos de reparación de semáforos dañados por el huracán María”, se limitó a decir Juan Andrés Muñoz, Oficial de Asuntos Externos de FEMA.

Gobierno con datos incompletos de los choques en intersecciones con semáforos dañados desde el huracán

El CPI solicitó a la ACT los datos del 2015 al 2020 de los choques ocurridos en las 10 intersecciones identificadas en Bayamón. La entidad sólo proveyó la información hasta el año 2018, e informó que no encontró datos para aquellas intersecciones en las cuales cruzan dos carreteras de jurisdicción municipal.

Fotos de Nahira Montcourt / CPI

A pesar de esta falta de información, el CPI habló con ciudadanos y comerciantes de Bayamón que confirmaron la ocurrencia de choques en dos de estas tres intersecciones desde que los semáforos se dañaron después del huracán María. Por ejemplo, en la intersección de la avenida Betances con la calle Tomasa Lozada, una mujer de 77 años fue impactada por una ambulancia el 9 de diciembre de 2019. Al conversar con este medio, la mujer afirmó que en el informe policial se menciona el dato de que el semáforo no funcionaba. En el caso de la intersección de la calle España con la calle 37, comerciantes del área describieron la situación de los semáforos dañados como peligrosa y como la causa de varios choques que han ocurrido desde septiembre 2017 hasta el presente.

El CPI contactó al Departamento de Seguridad Pública solicitando los datos de choques en los registros de la Policía de Puerto Rico. No obstante, la agencia informó que esos informes los tiene la Comisión para la Seguridad en el Tránsito, que a su vez aclaró que los datos de choques en intersecciones específicas sólo pueden ser provistos por la ACT.

Según la información parcial entregada por ACT, la intersección con semáforos dañados en Bayamón desde el huracán que tuvo más choques en el 2018 fue la que está compuesta por la avenida Orquídea y la carretera 862 en el sector Valencia, con un total de 16. En segundo lugar está la intersección de la carretera 830 y la calle 2 a la entrada de la urbanización Estancias y Valle de Cerro Gordo con ocho choques. En tercer lugar está la intersección de la carretera 167 y la carretera 855 en el barrio Bayamón Pueblo, con un total de siete choques.

A excepción de un choque en la intersección de las carreteras 167 y 855, que fue asociado a un defecto del semáforo, la ACT adjudicó el resto de los sucesos a otras causas, tales como “vehículos estacionados en la orilla”, “vehículos maniobrando en reversa y en contra del tránsito”, “vehículos estacionados o detenidos en medio del carril o realizando viraje”, “cambio indebido de carril”, entre otros factores.

La agencia aseguró, además, que la mayoría de los choques se debe a “comportamiento negligente y agresivo de parte de los conductores”.

Rafael R. Díaz Torres es integrante de Report for America

Esta historia se publica en Metro gracias a una alianza con el Centro de Periodismo Investigativo, puede acceder su versión original AQUÍ