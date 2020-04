ONU advierte sobre posible escasez de alimentos en el mundo por el coronavirus

El economista de la Organización de Alimentos y Agricultura de la ONU (FAO), Maximo Torero, pidió a los gobiernos del mundo ser prudentes con sus acciones, ya que podrían llevar a una escasez de alimentos en medio de la crisis por COVID-19.

Torero realizó las expresiones en entrevista con el medio The Guardian.

El economista advirtió sobre las medidas que están tomando ciertos gobiernos en torno a la exportación de comestibles.

"Lo peor que podría pasar es que los gobiernos restrinjan el flujo de alimentos. Todas las medidas en contra del libre comercio serán contraproducentes", afirmó Torero.

Te podría interesar…

Se elevan a 621 los arrestos por violar el toque de queda Mientras tanto, han habido 1,478 denuncias.

"Este no es el momento para restricciones o para imponer barreras comerciales. Este es el momento para proteger el flujo de comida alrededor del mundo", argumentó.

Torero hace el llamado mientras países ya comienzan a realizar cambios a las exportaciones en medio de la crisis.

Kazajistán, uno de los mayores exportadores de harina de trigo del planeta, prohibió las exportaciones del producto e impuso restricciones a la exportación de trigo, cebollas, zanahoras y papas. Por otro lado, Vietnam, el tercer mayor exportador de arroz del planeta, suspendió temporalmente los contratos para exportar el grano.

Rusia, el mayor exportador de trigo del planeta, también ha amenazado con restringir las exportaciones.

Por otro lado, Torero también afirmó que las personas no deberían comprar en exceso para guardar.

"Las góndolas vacías en los supermercados no deben ser preocupación. No es un problema de oferta, sino de logística. Hay suficiente oferta para todos mientras mantengan la calma y no acaparen los productos", culminó.