Sin garantías la CEE de que las elecciones generales serán el 3 de noviembre

Al día de hoy no hay garantías de que las elecciones generales se realizarán el 3 de noviembre, reconoció el presidente de la Comisión Estatal de Elecciones (CEE), Juan Ernesto Dávila.

El funcionario sostuvo al momento no se ha podido ordenar la impresión de papeletas para el evento electoral debido a que no ha culminado el escrutinio que realizan los partidos Popular Democrático y Nuevo Progresista de los resultados de las primarias.

"Hasta que el PPD y el PNP culminen el escrutinio, no puede comenzar el proceso para poder imprimir las papeletas", planteó Dávila. El funcionario aseguró que hasta tanto no se tengan todos los resultados certificados, la CEE no puede enviar la información que utilizará la empresa contratada para diseñar e imprimir las papeletas.

Dávila, quien enfrenta siete querellas para su destitución, indicó que aunque los comisionados electorales determinaron mantener la fecha del 3 de noviembre para las elecciones generales, indicó que la misma podría ser reconsiderada si el calendario de trabajo así lo amerita.

El caos surgido el domingo, 9 de agosto pasado al inicio de las primarias, provocó que el evento continuara el domingo siguiente.

Encima del atraso que esa situación provocó, la pandemia de COVID-19 ha retrasado el proceso de escrutinio del PPD y PNP.