Pierluisi no tiene interés de unir al PNP, dice director de campaña de la Gobernadora

Jorge Dávila, quien fungió como director de campaña de la gobernadora Wanda Vázquez, defendió hoy en entrevista en Radio Isla que el nuevo presidente del Partido Nuevo Progresista (PNP) y candidato a la gobernación, Pedro Pierluisi, no tiene interés en unir a la colectividad de cara a las elecciones.

“Yo escucho las declaraciones de Pedro Pierluisi y me parece que no hay ninguna intensión de parte de él de que haya esa reunión, yo he escuchado comentarios como que no es necesario de la Gobernadora lo apoye, que no es indispensable", afirmó.

"No es psicólogo para entender el por qué no ha habido una llamada, son comentarios que no abonan a nada a un intento de buscar un diálogo”, sostuvo Dávila, ya que Pierluisi ha dicho repetidamente que entiende el sentimiento tras una derrota, a veces colmado de frustración.

Dávila, a su vez, catalogó los comentarios como ofensivos. Señaló ademas que “Pierluisi no tiene propósito de enmienda”.

Desde el pasado 16 de agosto cuando aceptó su derrota, la gobernadora Wanda Vázquez Garced no ha endosado o se ha comunicado con Pierluisi. En entrevista con Metro, el abogado hizo un recuento histórico de las veces en que unas primarias del PNP han acabado con riñas y silencios por parte de la parte derrotada, e incluso con campañas alternas por candidaturas write-in.

Escuche la entrevista: