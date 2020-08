Representantes del PNP rechazan propuesta de congresistas Velázquez y Ocasio-Cortez

El presidente de la Cámara de Representantes, Carlos Méndez Núñez, junto a los representantes José Aponte Hernández, Jackeline Rodríguez Hernández y José González Mercado, rechazaron lo que llamaron "intento" de las congresistas demócratas por la ciudad de Nueva York, Nydia Velázquez y Alexandria Ocasio-Cortez, "de imponer una asamblea constitucional de estatus a Puerto Rico debido a que dicha acción coarta los derechos de los ciudadanos americanos en la Isla que se han expresado, libre y democráticamente a favor de la admisión".

“El hecho de que dos congresistas que viven y disfrutan de la estadidad pretendan condenar a los puertorriqueños a la miseria, que es la actual condición colonial que vivimos, dice mucho de sus deseos. Nosotros rechazamos tajantemente esa propuesta porque es antidemocrática y diseñada únicamente para hacer selecciones en cuartos oscuros y a espaldas de la gente. Nosotros vamos a combatir esta nefasta propuesta en todos los foros”, señaló el líder legislativo.

De esta manera el presidente cameral se unió a la comisionada residente en Washington, Jenniffer González Colón, en expresar su oposición a la propuesta presentada por Velázquez y Ocasio.

“El Pueblo de Puerto Rico, el soberano en una democracia, se ha expresado contundentemente en contra de la condición territorial actual y a favor de la estadidad. Esta propuesta no es otra cosa que un intento de dos congresistas que no viven aquí, que apenas visitan la Isla, de mantener el estatus colonial sobre los puertorriqueños”, comentó Aponte Hernández, expresidente de la Cámara Baja.

“Las mujeres en Puerto Rico se respetan, no es para que dos congresistas que no viven aquí tomen decisiones en contra de ellas. Vamos a combatir esta mala idea en todo lugar. Lo que estas congresistas dijeron hoy es que Puerto Rico debe quedarse viviendo con migajas, con una tasa de reembolso de Medicare de apenas el 55 por ciento, en vez de 90 como en los estados”, dijo Rodríguez Hernández, quien preside la Organización de Mujeres Progresistas.

“Es bien cuestionable que dos congresistas, electas por los ciudadanos directamente, quieran quitarle al pueblo de Puerto Rico ese mismo derecho para dárselo a un grupito de personas en un cuarto. Esos tiempos ya pasaron, en Puerto Rico gobierna el Pueblo, como tiene que ser. No voy a dejar que otros escojan por mí. El pueblo va a escoger en las urnas, no en cuartitos de hoteles de lujo como estas dos pretenden hacer. Vamos a luchar en contra de esta idea que le quita, y no le da, a nuestra gente”, expresó por su parte González Mercado, quien representa el Distrito #14 de Arecibo y Hatillo.

