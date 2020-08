Jenniffer González cataloga de antidemocrática propuesta de estatus de Nydia Velázquez y Alexandria Ocasio

La comisionada residente de Puerto Rico en Washington, Jenniffer González, criticó una propuesta de las congresistas Nydia Velázquez y Alexandria Ocasio para manejar el tema del estatus de Puerto Rico.

González, catalogó como una falta de respeto la propuesta de ambas congresistas del estado de Nueva York sobre realizar una convención de estatus en medio de los preparativos para llevar a cabo una consulta de estadidad sí o no que no cuenta con el aval del Gobierno federal.

“En el día de hoy veo que mis dos compañeras congresistas puertorriqueñas viviendo en Nueva York han propuesto que Puerto Rico haga una “Asamblea Constitucional de Estatus” autorizada por el Congreso. Este proyecto se opone a la igualdad de los puertorriqueños y a nuestro deseo de ser un estado. Lo que estás congresistas plantean es vivir en la colonia de permanentemente. El proyecto de ley de las representantes de la Ciudad de Nueva York demuestra una vez más una falta de respeto al pueblo de Puerto Rico y al proceso democrático en el territorio. Pero esta acción no sorprende proviniendo de la mujer que obtuvo los votos necesarios en el Congreso para imponer la antidemocrática Junta de PROMESA sobre el gobierno electo del territorio", expresó la comisionada en declaraciones escritas.

La funcionaria electa a nivel local, cuestionó que políticos no residentes de Puerto Rico quieran imponer un proceso, que no considera democrático, para trabajar el estatus de la Isla.

"¿Cómo es posible que estas congresistas que no viven los problemas que día a día vivimos los que estamos en la colonia, que gozan de todos los privilegios de una ciudadanía americana de primera, nos quieran imponer un proceso totalmente antidemocrático en donde una ínfima minoría de personas deciden por encima del voto directo de la mayoría de los puertorriqueños? Un proceso que nuestro pueblo ha rechazado una y otra vez. Esto no es solamente inaceptable para el pueblo que represento, pero altamente reprochable", agregó.

Utilizando de fuerza los resultados de pasados plebiscitos, de los que el Congreso y el Gobierno federal tampoco han utilizado para tomar alguna acción, González asegura que este nuevo proyecto busca dar vueltas al asunto de nuestra relación con los Estados Unidos.

Say it with me: the issue of DC & Puerto Rico statehood are not 👏🏽 the 👏🏽 same.👏🏽

PR is a colony of the United States.

Justice isn’t the colonizing country deciding fate for the colonized. It is the people’s decision.

The word is self-determination, not statehood. ¡Gracias! 🇵🇷 https://t.co/Mt5jPET31w

— Alexandria Ocasio-Cortez (@AOC) August 25, 2020