Departamento del Trabajo no usa empleador único por ser un proceso "muy lento"

Aunque necesitan ser atendidos más de 60 mil casos de desempleo en el Departamento del Trabajo, no se está utilizando la ley del empleador único para utilizar personal de otras agencias y acelerar este proceso.

Según explicó el secretario del Trabajo, Carlos Rivera, quien ocupó el puesto en el mes de junio, aunque reconoce un problema en atender los casos de desempleo y PUA por falta de personal, se descartó utilizar el empleador único porque "es un proceso muy lento".

Ante este problema, Rivera indicó en la entrevista con Radio Isla 1320 que apuesta a la tecnología para llenar el vacío de personal asegurando que cumplirá en otorgar este beneficio a los ciudadanos que cumplen con el antes de que se acabe el año.

Actualmente hay 900 empleados atendiendo todas las solicitudes del desempleo y el PUA.

El Secretario del Trabajo garantiza que antes que acabe el año todas las solicitudes serán atendidas. “Incluso antes”. Apuesta a la tecnologia para llenar el vacio de la falta de personal. No usa el Empleador Unico porque "es un proceso demasiado lento". — Julio Rivera-Saniel (@riverasaniel) August 25, 2020



"Esos empleados atienden 48 mil reclamaciones al año. Ahora hay 695 mil casos en total", indicó.

Según el Secretario, hay 900 empleados en toda la isla para atender todas las solicitudes de desempleo y PUA. “Esos empleados atienden 48 mil reclamaciones al año. Ahora hay 695 mil casos en total” dice Rivera @radioislatv — Julio Rivera-Saniel (@riverasaniel) August 25, 2020

Sobre los puntos controvertibles, el funcionario informó que al día de hoy, seis meses desde que comenzaron las medidas de control para evitar el contagio del coronavirus, hay unos 64 mil personas que se le continúa trabajando este problema y no han recibido compensación por desempleo o PUA.

La ley del empleador único fue una de las grandes promesas del Gobernador Ricardo Rosselló convirtiéndola en ley en febrero de 2017, y su fin es poder utilizar empleados de una agencia en otra dependencia gubernamental de ser necesario.

El problema de falta de personal, el empleador único y los puntos controvertibles son situaciones por las que se le criticaba a la exsecretaria de esta agencia, Briseida Torres, y quien abandonó su puesto en el mes de junio.

No causa contra arrestados

En el día de ayer, cuatro personas fueron detenidas frente a las oficinas de esta agencia por supuestos daños a la propiedad en medio de una manifestación donde se exigía aceleridad en los procesoa del desempleo y PUA. No se encontró causa contra ninguno de los detenidos.

No es la primera vez que existe un dilema entre el Departamento del Trabajo y la Oficina de Administración y Transformación de los Recursos Humanos (Oatrh), sobre el empleador único en medio de la emergencia del COVID-19.

En el pasado, Briseida Torres tronó contra la directora de esta oficina por haber indicado que el empleador único no había solicitado, algo que fue rechazado por la extitular de la agencia.

Mira la entrevista aquí: