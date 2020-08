En cuarentena secretario de Salud por contacto directo a persona positiva al COVID

El secretario del Departamento de Salud, Lorenzo González, informó que se estará poniendo en aislamiento por haber sido identificado como un contacto directo de una persona que arrojó positivo al coronavirus COVID-19.

“Fui notificado de que soy un contacto directo de una persona que arrojó un resultado positivo a COVID-19. Dicha persona me identificó como un contacto, por lo que el Departamento de Salud y su división de rastreo de contactos, me informó sobre la situación. Dicha situación me obliga a permanecer en cuarentena, por los próximos días". comentó el funcionario en declaraciones escritas.

Sin embargo, aunque el salubrista estará realizándose la prueba molecular para identificar si fue contagiado con el virus, González aseguró que continuará atendiendo todos los asuntos de la agencia de manera remota.

Te recomendamos:

"Debido a que la exposición fue en días recientes, y dado a que soy considerado un trabajador de la primera línea de respuesta, próximamente me realizaré la prueba de COVID-19, según dictan los protocolos. No obstante, debo aclarar que me mantendré atendiendo todos los asuntos del Departamento de Salud de manera remota", agregó.

En sus declaraciones escritas, el funcionario invitó a la ciudadanía a continuar las medidas de prevención ya que asegura que este virus "no discrimina" y todos estamos expuestos.

Reitero que el COVID-19 no discrimina, por lo que todos, de una forma u otra, estamos expuestos al virus. Es por esto que cobra relevancia el uso de mascarillas en todo momento, el distanciamiento físico y el lavado de manos, como herramientas para evitar el contagio. Igualmente, toda persona que estuvo expuesta al virus, debe ser responsable y tomar las medidas establecidas para no propagar el virus. El llamado es a seguir las reglas y no poner la vida de otros en riesgo”.