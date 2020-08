Controversia por expresiones de la novia de Donald Trump Jr. sobre los puertorriqueños

Kimberly Guilfoyle, a nueva sensación entre los republicanos se presentó en la convención nacional del partido como "hija de inmigrantes" y alertó a sus compatriotas sobre las políticas de Joe Biden y los demócratas asegurando que son parecidas a las que se llevaron a cabo en países como Cuba y Venezuela.

Guilfoyle quien es la actual pareja de Donald Trump Jr., es hija de una maestra de educación especial de Aguadilla, Puerto Rico y de padre irlandés. Al ser descendiente de una puertorriqueña, ha generado discusión tras presentarse como hija de inmigrantes ya que los puertorriqueños son ciudadanos americanos.

Kimberly Guilfoyle says she is "a first generation American" pointing to her mother, "a special education teacher from Aguadilla, Puerto Rico," and her father, "also an immigrant," so it's worth pointing out that Puerto Rico is a US Territory and its resident are US Citizens. — DJ Judd (@DJJudd) August 25, 2020

De inmediato, las redes sociales se dejaron sentir cuando muchos corrigieron a Guilfoyle afirmando que los puertorriqueños son ciudadanos americanos.

"Sí, la mayoría del GOP no sabe que los puertorriqueños son ciudadanos americanos ni les importa escucharlo", expresó un usuario de Twitter.

Yes but most of the GOP doesn't know that Puerto Ricans are American, nor do they care to hear it. https://t.co/KSDLcedUSb — Tony Miller (@TMil202) August 25, 2020

Durante su discurso en la convención republicana también enfatizó en las políticas "socialistas" que se han llevado a cabo en Cuba y Venezuela por lo cual alertó a los estadounidenses a no permitir que las mismas se emulen en el país.

“Las mismas políticas socialistas que destruyeron países como Cuba y Venezuela no deben tener cabida en nuestras ciudades y en nuestras escuelas”, expresó Guilfoyle.

Guilfoyle es una exfiscal de California que ha trabajado como comentarista en la cadena Fox y ha sido parte de un comité de acción política en apoyo a Donald Trump.