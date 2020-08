A punto de perder la casa uno de los arrestados en el Departamento del Trabajo

Ayer lo arrestaron en el Departamento del Trabajo y hoy regresó a las oficinas a reclamar los beneficios del desempleo que le aprobaron porque está a punto de perder su casa. Uno de los cuatro detenidos, quien se identificó como Luis Raúl, dio hoy su versión de los hechos ante las cámaras de Telenoticias, Telemundo.

"Estamos a punto de perder la casa", dijo junto a su pareja, Frances. "Vengo a reclamar lo que necesito y lamentablemente me deben ese dinero porque ya me notificaron que soy elegible", afirmó.

Según el joven, quien dijo haber estado detenido de 9:00 de la mañana a 11:00 de la noche, no tuvo nada que ver con los daños que le adjudicaron, vinculados a la puerta de la oficina.

El joven narró su versión de los hechos: "Yo no estaba al lado de la puerta (…) pero alegadamente también él (el empleado con quien surgió un forcejeo) me puso querella. Ahí es que entonces el oficial me dice que yo tengo que ser detenido. Antes de él decirme que tengo que ser detenido él me dice como que (…) tengo que ir a juicio, y yo como que… Normal: tú me dices el día y la hora que es. En ese [momento] es que empieza el altercado de la otra familia, que empieza el empuje de la policía hacia ellos para arrestarlos".

Luis Raúl continuó: "En ese mismo momento yo estoy hablando con el oficial como toda una persona decente… como que tú me estás explicando la querella y eso… y él mismo me empieza a empujar. Y yo ''pérate, 'pérate, pero por qué tú me estás empujando si yo estoy dialogando contigo'. Y ahí es que él me dice "porque te tengo que arrestar". Y yo, pero ¿por qué tu me arrestas. Y ahí él me dice, 'no porque él me está diciendo que tú le descuadraste la puerta'. [Yo respondí] dónde está el descuadre de la puerta? Yo no veo el descuadre de la puerta".

El asunto es que el evento terminó con su arresto. "Yo no tengo abogado, yo no tengo dinero y ahora tengo que ir al Tribunal. Y esta gente no me da el dinero que yo necesito. Pero vamos y que sea lo que Dios quiera" dijo.

Las autoridades optaron finalmente por no radicar cargos.

Estos arrestos se dan en medio de la situación económica por la atraviesa el país por los efectos del coronavirus COVID-19 donde miles siguen en espera de recibir los beneficios del desempleo.

"Estábamos tocando la puerta de cristal con la llave. Pero no era con una fuerza para romperla, era simplemente tocando para que nos atendieran. Un empleado del Departamento bajó, se reunió con los guardias, empezó a señalar a dos o tres personas y de la nada empezaron a bajar esa puerta. Y ¿qué pasa? Había gente todavía pegada a esa puerta y les cayó la puerta encima, el rolling door, por lo que ellos, pues, la aguantaron. Pero lo que no dicen y no ven es que fue el empleado como tal el que dañó porque él mismo hizo una cosa, que hay videos que lo muestran", agregó Frances.

