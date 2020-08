Ciudadano denuncia "limbo" en Hacienda al tratar de recibir sus $1,200

Un ciudadano denunció a este medio que se encuentra en un "limbo" en el Departamento de Hacienda, esto luego de que la agencia le notificara que no cualificaba para el incentivo federal de los $1,200 por aparentemente haberlos recibido por parte del Servicio de Rentas Internas federal (IRS).

Este indicó que recibió un correo electrónico de parte de Hacienda, en el que se indica que recibió el incentivo por parte del IRS. Sin embargo, el ciudadano asegura que no ha recibido dinero alguno.

Asimismo, este expuso que en el correo Hacienda detalla los pasos a seguir si no ha recibido el dinero, pero al momento le ha sido imposible hacer la reclamación.

"La primera opción que me da es llamar al IRS, allí me dicen que no saben porque Hacienda esta haciendo eso y que son muuuuchas las personas que recibieron esa notificación y que tengo que seguir reclamando en Hacienda, que ellos no pueden hacer nada.

Voy a la segunda opción y las instrucciones que me da, para hacer reclamación, no existen en la página de SURI. Estoy, y presumo que muchos más, en un limbo. Porque en Hacienda tampoco contestan el teléfono" (sic), afirmó.

Incentivo federal

Los $1,200 forman parte de la Ley Cares, como una medida para mitigar el impacto económico que ha causado la pandemia del coronavirus.

La ayuda otorga $1,200 a individuos con un salario de $75,000 al año o menos, y $2,400 a matrimonios que devenguen $150,000 o menos anuales.

Además, da $500 por cada menor de 16 años dependiente.

Por otro lado, al momento se espera que el Gobierno federal logre un acuerdo para determinar un segundo paquete de ayuda económica por el COVID, que podría contener más cheques para individuos.

Les recomendamos: