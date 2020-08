Hermana de Pedro Pierluisi da positivo a COVID-19

La directora de campaña de Pedro Pierluisi, candidato a la gobernación por el Partido Nuevo Progresista (PNP), Caridad Pierluisi, arrojó positivo a una prueba de COVID-19.

El equipo de campaña de Pierluisi, quien es hermano de Caridad, confirmó a la emisora radial Noti Uno 630 que esta dio positivo al virus.

“Una vez advine en conocimiento de los casos positivos a Covid 19 cercanos a mí, me realicé la prueba serológica que resultó negativa, procedí a aislarme y posterior me realicé la prueba PCR. Recibí el resultado positivo, por lo que notifiqué a las personas cercanas y continuaré en aislamiento. No tengo síntomas relacionados al virus y como saben mi hermano tuvo un resultado negativo. Gracias por todos los buenos deseos.”, expresó Caridad Pierluisi a Metro Puerto Rico.

Caridad Pierluisi se une a un grupo de novoprogresistas que han arrojado positivo al virus y que se encontraban en el comité de campaña del candidato el pasado domingo, día que se llevó a cabo la segunda ronda de las primarias.

Nota relacionada:

De comité a foco de contagios: el saldo de la celebración primarista de Pedro Pierluisi Los positivos revelados luego de la primaria por parte de figuras del PNP dejan en evidencia, una vez mas, los riesgos de las aglomeraciones en espacios cerrados

Hasta el momento, otros casos del virus en el PNP son el presidente de la Cámara, Carlos Johnny Méndez, el representante José "Pichy" Torres Zamora, los senadores Carmelo Ríos, William Villafañe y el coordinador electoral de Pierluisi, Edwin Mundo.

Te podría interesar: