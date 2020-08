UPR investiga nueva intervención en sus correos oficiales

Luego de que estudiantes denunciaran por las redes sociales envíos de correos electrónicos con contenido político partidista en las cuentas oficiales de la Universidad de Puerto Rico, la institución educativa comenzó en el día de hoy una investigación sobre estos envíos.

Así lo anunció José Pabón Pagán, director interino de la oficina de sistemas de información de la UPR, indicando que estarán tomando las medidas requeridas para detener esta situación que se ha repetido en varias ocasiones desde antes de las primarias electorales celebradas los pasados domingos, 9 y 16 de agosto.

Declaraciones autorizadas del Director Interino de la Oficina de Sistemas de Información de la @UPR_Oficial. pic.twitter.com/oUTh5Kke7b — UPR (@UPR_Oficial) August 21, 2020

“En el día de hoy la Oficina de Sistemas de Información de la Universidad de Puerto Rico inició una investigación debido a que algunos usuarios han recibido mensajes con contenido político partidista a través del correo electrónico institucional”, lee la misiva publicada en las redes del centro.

Además, Pabón agregó que “tomaremos todas las medidas requeridas para detener esta situación. De confirmar conducta delictiva, también se referirá a las autoridades estatales y federales, según corresponda”.

La administración universitaria indicó que “no se solidarizan con el contenido político partidista en los correos electrónicos recibidos”.

Por otro lado, los estudiantes denuncian que en esta ocasión recibieron otro mensaje en el que se advertía que estas personas siempre tendrán acceso administrativo a correos, no solo de la UPR, sino que de otras instituciones.

"No, no es culpa de Google, ni de Microsoft. Podemos con cualquier plataforma. Sí, aunque cambien sus password o coloquen verificación de dos factores. Solo son pajitas en el camino. Siempre tendremos acceso administrativo a upr.edu pucpr.edu uagm.edu recinto.inter.edu sagrado.edu estudiante.sagrado.edu", lee el mensaje enviado según han denunciado estudiantes en diferentes redes sociales.

OPINIÓN – Como estudiante de la @UPRA_Oficial, me preocupa mucho este correo electrónico. ¿A qué se refieren con que siempre tendrán acceso a los dominios que esbozaron? ¿Es un mensaje que redactó algún miembro de la administración o algún "hacker"? — #NOalCONTRATOconMICROSOFT pic.twitter.com/VI6B7Ym5aB — Luis Joel Méndez González (@m_joel17) August 21, 2020



Sobre la propaganda enviada, estos correos dicen ser por parte de la campaña de Pedro Pierluisi, información que no ha sido corroborada aunque fue rechazada por el equipo del candidato anteriormente cuando había sucedido.

En el mes de julio, el profesor de la UPR, Recinto de Mayagüez, Arturo Portnoy, denunció que la institución universitaria adjudicara un contrato a la empresa de tecnología Microsoft por un servicio que no tenía costo alguno.

“La UPR contrata a Microsoft y deja Google. A pagar por algo que ahora es gratis y, que yo sepa, tiene a todos contentos. Además, sin consultar a los afectados (estudiantes, docentes, no docentes). ¿Qué posibles beneficios puede traer este cambio? Otro chanchullo…”, opinó en su cuenta de Twitter.