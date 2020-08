Administración de Trump "despide" a China y "contrata" a Puerto Rico en apuesta farmacéutica

El asesor de Comercio y de Manufactura de la Casa Blanca, Peter Navarro, quien ya ha abogado para que la industria farmacéutica regrese a Puerto Rico, compartió hoy una foto desde la isla junto a otros "representantes clave" de Casa Blanca.

En el calce de la imagen asegura que la visita ocurre "para traer de vuelta la manufactura farmacéutica DE VUELTA a Estados Unidos". Así, escrito con mayúsculas.

"China, DESPEDIDO, Puerto Rico, CONTRATADO", compartió con sus más de 31,800 seguidores en Twitter.

Navarro ya había abogado para que se utilizara un paquete de estímulo con el fin de que la industria farmacéutica que se encuentra en China y en India regresara Puerto Rico.

"Si piensas en cómo está organizada la economía puertorriqueña, hay más de 100 parques empresariales alrededor de la isla donde estas instalaciones podrían florecer", expresó Navarro en una entrevista a finales de mayo.

"Eso es algo que Capitol Hill podría ayudar a facilitar con un poco de atención en la próxima fase. Puerto Rico tuvo una próspera industria farmacéutica, pero el Congreso puso fin a eso", añadió.

@RADMBrown, @EPA, @DFCgov, and key representatives from Trump Administration are in Puerto Rico to bring pharmaceutical manufacturing BACK to the US. China FIRED, Puerto Rico HIRED! pic.twitter.com/eIoQ1tD3Yg

— Peter Navarro (@PeterNavarro45) August 20, 2020