Tata Charbonier dice su arresto lo provocó alguien que quiere hacerle daño

La representante María Milagros Charbonier, quien fue arrestada en el día de ayer por las autoridades federales, aseguró estar convencida que existe la intención de una persona de causarle daño.

Charbonier, quien fue acusada por delitos de soborno, fraude, obstrucción a la justicia y lavado de dinero, se encuentra analizando la situación con sus abogados y familia, ya que tanto el esposo, Orlando Monte, y su hijo, Orlando Montes Charbonier, también fueron detenidos y acusados.

“Lo único que puedo decirte es que esto es un proceso que comienza ahora. Yo y mi familia estamos analizando todo esto con nuestros abogados, vamos a seguir analizando, comentó la todavía legisladora en entrevista con Wapa televisión.

Sobre las acusaciones y señalamientos en su contra, la política aseguró estar convencida que existe alguien detrás de esto para causarle daño a ella y su familia.

“Yo estoy convencida de que aquí hay una intención de una persona, por lo que yo veo verdad, alguna intención de causar daño, y ya causó, ya lo causó”, agregó.

Analizando su carrera política ante estas acusaciones, Charbonier, quien dijo que sabía que algún día iba a salir del servicio público electo, aseguró que jamás se imaginó que terminaría de esta manera.

“Nunca hubiera pensando que yo hubiera a terminado la carrera política mía de esta manera, pero también sabía que algún día iba a salir de allí, así que estoy en paz con mi conciencia y enfrentaré este proceso como he enfrentando tantas cosas en la vida, con la confianza puesta en Dios de que todo va a salir bien, sobretodo para mi hijo que no tiene nada, nada, nada, absolutamente nada que ver con esto, incluso ninguno pero menos él”.

Sin embargo, la legisladora reconoció que ha sido un proceso “duro” y más desde su rol como madre ya que asegura que su hijo nunca ha hecho nada malo.

“Para mi ha sido algo duro, porque soy madre, segundo porque es un niño que toda su vida ha hecho las cosas correctamente, y yo no veo razón alguna, y no las veo ni ilegal, pero esto es lo que nos ha tocado vivir. Yo soy una persona de fe, mi familia siempre está conmigo, estamos trabajando espiritualmente con cada uno de nosotros, mi congregación a quien le doy las gracias, y pues, eso es lo más que te puedo decir”, agregó en la entrevista televisada.

Aunque dijo que prefería no especular sobre las razones y el proceso, Charbonier, quien dice no tener mucho en su vida, mencionó proyectos controversiales en los que estuvo envuelta como el Código Civil.

“A veces uno entra en unos issues, que puedo pensar, como lo fue el código civil, que trastocó tantas cosas, no sé, hay tantas cosas, las investigaciones, tantas cosas, pero yo no me voy a poner a especular ni pensar en eso. Voy a seguir adelante con mi vida, yo no tengo muchas cosas, lo que tengo es lo que tengo, y voy a seguir viviendo una vida que había dejado anteriormente, antes de estar en la política, y entrar de nuevo en ella que es consagrarme a la vida que yo vivía antes.”, concluyó la legisladora deseando “mucho éxito” a sus compañeros.

La representante novoprogresista María Milagros Charbonier podría enfrentar hasta una sentencia máxima de 20 años en prisión si se le encuentra culpable por cada cargo de fraude electrónico de servicios honestos y por el cargo de obstrucción a la justicia que presentó un Gran Jurado federal en su contra.

Durante una conferencia de prensa, el jefe de fiscales federales en Puerto Rico, Stephen Muldrow, también indicó que la legisladora se enfrenta a una sentencia máxima de cinco años por los cargos de conspiración y hasta 1o años por los cargos de soborno, robo y comisiones ilegales de fondos federales.

El pliego acusatorio contiene 13 cargos criminales por conspiración, lavado de dinero, robo, comisiones ilegales, fraude electrónico de servicios honestos y obstrucción a la justicia. Como parte del esquema de fraude, Charbonier habría recibido unos $100,000 desde principios de 2017 hasta julio de 2020.

Sadot Santana colaboró en esta historia