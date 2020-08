Epidemiólogo del task force no favorece las clases presenciales hasta el 2021

El regreso de los niños a las escuelas en las próximas semanas – o meses- resultaría sumamente difícil, a juicio del epidemiólogo Juan Carlos Reyes, miembro del grupo asesor médico del gobierno.

Aunque reconoce que los pediatras han destacado la necesidad de que los niños puedan volver a compartir con sus pares en el salón de clases, Reyes aseguró que la realidad de la pandemia de coronavirus no hace viable esa opción.

“Yo soy profesor en el Recinto (de Ciencias Médicas). Con universitarios decidimos que no vamos a regresar hasta el 2021. Con niños, definitivamente yo no regresaría hasta el 2021”, expresó el Dr. Reyes, quien aclaró que esa es su opinión personal y no la del task force médico.

Reyes dijo estar consciente de las complicaciones que representa la educación a distancia para los padres y los mismos estudiantes, pero “yo prefiero mantener los niños saludables”.

El epidemiólogo destacó que aunque los niños pueden no presentar síntomas de COVID-19, pueden contagiar a sus padres, abuelos y otros familiares.

Te recomendamos: