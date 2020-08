Resistencia del sector económico a cierres de restaurantes y centros comerciales

Ante las recomendaciones del task force médico de que deben cerrarse los centros comerciales y restaurantes para detener el alza en contagios de COVID-19, el sector económico insiste en que la nueva orden ejecutiva no debe limitar la actividad comercial de estos establecimientos.

Así opinó hoy Jorge Argüelles, presidente del Centro Unido de Detallistas (CUD) e integrante del task force económico que aconseja a la gobernadora Wanda Vázquez, y quien aseguró que el sector médico no ha presentado estadísticas precisas que demuestren probabilidad de mayores contagios en restaurantes y centros comerciales.

"Las recomendaciones del task force médico se limitan a restringir la operación comercial pero no habla nada de la responsabilidad del gobierno en los espacios publicos donde el comercio no tiene ninguna inherencia", dijo Argüelles en entrevista telefónica con Metro.

"Como yo no he visto de dónde saca esa conclusión el task force médico porque no he visto números que me indiquen 'mira han habido tantos contagios porque la gente come sin la mascarilla y contagian a otros', pues no puedo decirte…Simplemente se asume que eso ocurre por sentido común porque es un espacio cerrado y porque el aire no circula", continuó.

Ayer, en entrevista con Metro, el epidemiólogo del task force médico, Juan Carlos Reyes, indicó que existía consenso entre los galenos a que se recomendara un cierre a estos establecimientos debido a que en estos lugares aumentan las probabilidades de contagio ya que las personas se quitan las mascarillas para el consumo. Además, apuntó que las personas entran a estos lugares con "aire acondicionado reciclado".

Argüelles, sin embargo, insistió en que no comparten esta recomendación y aseguró que ASORES adoptó protocolos implementados en Estados Unidos para la reapertura de restaurantes en el país en medio de la emergencia por el COVID-19.

Hoy el Departamento de Salud registró 633 casos confirmados para un total de 12,371. Mientras que hoy registraron 11 muertes a causa del coronavirus.

Argüelles, asimismo, comentó que entre las medidas que se deben adoptar es que los centros comerciales vuelvan a limitar la entrada de visitantes y que se les permita operar a aquellas tiendas que tienen acceso al exterior de estos establecimientos. "No veo por qué siguiendo las medidas de distanciamiento no se les puede permitir operar aun cuando estén en un centro comercial", precisó. Argüelles también justificó su oposición a un nuevo cierre en un estudio que realizó el economista Gustavo Vélez en el que concluye que, de adoptarse un nuevo cierre de establecimientos, los pequeños y medianos comerciantes perdería unos $1,029 millones en el periodo de 21 días que se propone para una nueva orden ejecutiva.

De esta forma, el presidente del CUD dijo que el gobierno debe hacer cumplir y ejecutar la orden ejecutiva en lugar de imponer mayores restricciones a los comerciantes, especialmente a aquellos que sí han cumplido las directrices gubernamentales. Opinó, además, que el gobierno no puede usar de excusa que no tiene suficientes oficiales de la Policía para ejecutar dichas órdenes.

El comerciante se opuso además a que no se les permita a los restaurantes vender bebidas alcohólicas pasadas las 7:00 p.m. Sostuvo que se les debe permitir a los comensales ingerir sus alimentos mientras consumen una bebida alcohólica ya que el ambiente en un restaurante no es el mismo al de una barra o un chinchorro.

