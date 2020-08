Comunidad Berwind levanta sus reclamos contra Educación

La comunidad Berwind, se manifestó el martes, en el Capitolio, con el propósito de llevar sus reclamos, al personal que dirige la Oficina Región Educativa de San Juan del Departamento de Educación (DE).

“Las escuelas han sido abatidas por el huracán María y por los sismos de los últimos meses. Las escuelas fueron utilizadas para proceso de primaria el pasado domingo 9 de agosto del 2020 y no se pueden utilizar para la enseñanza. La escuela Intermedia Berwind se vio afectada por el huracán María en 2017. Luego de esto, una compañía contratada por la Autoridad de Edificios Públicos vino a reparar la escuela y lo que hicieron fue más daño del ocasionado por María. Dicha escuela cuenta con el Proyecto Agroecológico Urbano, el cual cuenta con grandes reconocimientos a nivel nacional e internacional. Es por esto que exigen la reparación de la escuela que cuenta con 2 cuerdas de terreno para el desarrollo del proceso de siembra del renombrado Proyecto Agroecológico. En la actualidad, tienen ubicados a Intermedia Berwind en el plantel físico de la Escuela Ángel Ramos. Una escuela que fue cerrada y no está en las condiciones adecuadas para brindar una educación de primer orden. En adición, luego de los sismos, convirtieron el plantel Ángel Ramos en escuela compartida con la Elemental. ¿Cómo es posible tener dos escuelas juntas en una misma planta física con el asunto de la pandemia Covid-19 y que no está propiamente habilitada para esos fines?”, denunció Eva Prados en comunicación escrita.

“En el caso de la escuela Berwind Superior, se vio afectada por los sismos y fue reubicada al Instituto Tecnológico de San Juan, donde fueron discriminados en el uso de los espacios comunes, en especial con los baños, que son una necesidad básica. Ni la facultad ni los estudiantes contaban con un ambiente pleno, seguro y adecuado para una educación de excelencia”, añadió.

“Para agosto 2020, nuestras escuelas no están preparadas para los cursos virtuales debido a la improvisación de la administración del Departamento de Educación. Personal oficial de ORE SAN JUAN ha notificado que cerró el proceso de matrículas en la escuela superior, limitando la libre selección y educación para nuestros jóvenes de la comunidad. Por otra parte, también declararon maestros excedentes sin tener un número real de la matrícula en la escuela y las necesidades de la misma. Con esto, entran en violación de varias leyes tales como, la carta circular núm. 5-2019-2020, Ley 85 (2018), Ley Idea de Educación Especial, Ley de Rehabilitación de 1973 y la Constitución le impone el deber al Estado de establecer un sistema de educación pública, accesible, no sectaria y gratuita”, continuó.

“En la actualidad, se han asignado fondos para la reparación de las escuelas y no se ha evidenciado ningún proceso de reparación de las escuelas. Nuestras preguntas son: ¿dónde quedaron las subastas de las tres escuelas y dónde queda el proceso legal de la libre selección de escuelas?”, concluyó.

