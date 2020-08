Comisionados electorales piden celeridad en la toma de decisiones de cara al 3 de noviembre

El pleno de la Comisión Estatal de Elecciones (CEE) se reunirá esta tarde con miras a establecer mecanismos que permitan cumplir con el apretado calendario de trabajo que se cierne sobre el organismo a 77 días de las elecciones generales.

El comisionado electoral del Partido Popular Democrático (PPD), Lind Merle Feliciano, y su homóloga del Partido Nuevo Progresista (PNP), María “Lolin” Santiago, coincidieron por separado en que entre las decisiones que deben tomarse en el cónclave figura la de buscar alternativas de imprentas que permitan agilizar el proceso de obtener las papeletas a tiempo para el 3 de noviembre.

“Yo voy a sugerir obligado que tengamos la opción de otra imprenta, que se certifique una aquí (en Puerto Rico) si tiene el equipo o que se utilicen una en Estados Unidos con la participación de todos los partidos, que tengamos representación y pueda haber una auditoría de los procesos que se están haciendo y se transporten por avión”, dijo Merle Feliciano, al plantear que, con las debidas autorizaciones, se podrían utilizar aviones de la Guardia Nacional para traer el material a la isla.

Te recomendamos:

Santiago indicó que la contratación de imprentas fuera de Puerto Rico fue un alternativa que se utilizó previo a las elecciones de 2012 y 2016.

“Lo que pasa es que hay otros partidos que entienden que es mucho riesgo, hay que enviar personal a supervisar los trabajos, tiene un costo. Pero a mí me parece, como he dicho en otras ocasiones, que la democracia, como la seguridad y salud, tiene un costo y parte de las situaciones que estamos viviendo han sido porque no teníamos el dinero”, dijo la comisionada electoral del PNP.

“Tiene que ser en consenso de todos los comisionados y me parece que hoy es el día. No es el día de discutir nada que no sea positivo. Es el día de buscar alternativas viables y lo antes posible”, agregó Santiago.

Para las primarias, que se tuvieron que detener el 9 de agosto por la falta de papeletas en la mayoría de los centros de votación alrededor del país, solamente se utilizó la imprenta Printech, en Cayey.

Ambos funcionarios se mostraron confiados en que hoy se podrá completar la transmisión de resultados de la noche del evento primarista del domingo. Al momento de publicación, el PNP había reportado el 82% de sus colegios, cifra que se situaba en 78% en el PPD.

De acuerdo con Santiago, algunos funcionarios electorales no enviaron los resultados el domingo por entender que la orden del Tribunal Supremo del pasado miércoles prohibía la transmisión de estos, además de su divulgación.

“Eso es lo que estamos haciendo ahora. No se están adjudicando votos, no estamos contando papeletas, simplemente llevando al 100% los resultados de esa noche”, mencionó Santiago en referencia a las labores que hoy se llevan a cabo en el coliseo Roberto Clemente.

Merle Feliciano, en tanto, señaló que en algunos casos las máquinas de escrutinio electrónico estaba teniendo problemas para leer las marcas de la papeleta. Según el comisionado electoral, los ‘sharpies’ que se utilizaron en los colegios electorales eran distintos a los que se compraron en eventos anteriores.

“El que se compró, la tinta no es de la calidad que se espera”, mencionó Merle Feliciano, quien, al igual que Santiago, ha adelantado su renuncia una vez culmine el escrutinio general de las primarias. Ambos partidos esperan comenzar mañana con ese proceso.

Los dos comisionados electorales se mostraron confiados en que, mediante acciones administrativas acertadas, es posible compensar el tiempo perdido y llevar adelante los comicios generales el 3 de noviembre, incluso si en el camino se incumple con algunos plazos establecidos en el calendario electoral.

Según el Código Electoral, este jueves, por ejemplo, ya se debería haber definido el diseño y contenido de las papeletas para ordenar su impresión, algo que no se podrá lograr al encontrarse la CEE en medio del escrutinio general.

Merle Feliciano sugirió que se comience a ordenar la impresión de aquellas papeletas cuyos candidatos se hayan definido en todos los partidos, como sería el caso de decenas de alcaldías.

“Se puede compensar y hay cosas administrativas que no tienen que esperar. No tenemos los candidatos hasta que se acabe el escrutinio. Pero sabemos cuántas papeletas necesitamos. Podemos comprar papel, ir haciendo la orden. Hay cosas que sí se pueden adelantar”, subrayó Santiago.

Te recomendamos este episodio del podcast Con los Editores: