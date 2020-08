DTRH confirma que hay más solicitudes de PUA que personas con registro de comerciante

El secretario del Departamento del Trabajo y Recursos Humanos (DTRH), Carlos Rivera, admitió que la cantidad de solicitudes del Programa de Desempleo por Pandemia (PUA) no coincide el número de trabajadores por cuenta propia debidamente registrados en el Departamento de Hacienda.

A preguntas de Metro sobre si la cantidad de reclamaciones de PUA son cónsonas con el número de personas registradas en Hacienda como trabajadores por cuenta propia y este expuso que no.

"Yo entiendo que no son cónsonos necesariamente con los números que tenemos, creo también que ha habido algo de desinformación”, afirmó el funcionario, quien detalló que hay ciudadanos que han llenado el programa de ayuda federal creado por la Ley Cares creyendo que es un incentivo como el de los 1,200.

El titular del Trabajo contó que, aunque no son todos los casos, sí hay personas que han llenado el PUA creyendo que es un incentivo más por la pandemia.

Solicitan personas que trabajan de manera informal

“Hay personas que tienen negocios que no son legales, que no están autorizados a tener un negocio. Como comerciante hay que registrarse, rendir unas planillas, pagar unas patentes, lo que conlleva ser un comerciante. Y hay unas personas que trabajan de manera informal y reclaman el PUA pensando que cualifican para eso, y la realidad es que no cualifican. Es para personas que tienen un negocio legal", añadió Rivera.

De acuerdo con el informe que emite cada semana el Departamento del Trabajo federal, para la semana que terminó el 8 de agosto, el Departamento del Trabajo y Recursos Humanos (DTRH) recibió 24,115 solicitudes para PUA.

Mientras, la semana anterior, que terminó el 25 de julio llegaron 4,025 reclamaciones nuevas. Y la semana del 4 de julio la agencia local recibió recibió 23,412 solicitudes de PUA.

Trabajador por cuenta propia según Hacienda

Según la Carta Circular de Rentas Internas 20-27 del Departamento de Hacienda, expone que, la Sección 4060.01(a) del Código de Rentas Internas de Puerto Rico de 2011, según enmendado establece que cualquier persona que desee llevar a cabo negocios en Puerto Rico como un comerciante, deberá presentar al Secretario una Solicitud de Registro de Comerciantes.

"Por lo tanto, un individuo que trabaja por cuenta propia se considera un comerciante para propósitos del requisito en el Registro de Comerciantes", detalla Hacienda.

Tras la entrega de los incentivos de $500 y de $1,000 a los cuentapropistas, el Departamento de Hacienda había informado que la cantidad de comerciantes registrados ascendía a aproximadamente 200,000 personas.

Mientras, la agencia informó que al día de hoy hay 341,048 solicitudes de PUA.

