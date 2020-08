Empleados de Vivienda aseguran gobernadora mintió sobre aumento de $500 a 432 personas

El aumento de sueldo anunciado la pasada semana para los empleados de Administración de Vivienda Pública no fue gestionado por la gobernadora Wanda Vázquez ni por el administrador de la agencia William Rodríguez Rodríguez, sino por la Federación Central de Trabajadores denunció hoy su presidente Antonio Cabán.

“La semana pasada, a días de las primarias, la gobernadora Wanda Vázquez anunció con bombos y platillos que luego de un análisis y una responsable administración en Vivienda Pública se les daría un aumento de $500 dólares a los 432 empleados que laboran en la agencia cosa que no es cierta. El aumento no se logró por causa de la administración de la agencia o de la gobernadora, el aumento se logró luego de años de querellas presentadas por la Federación Central de Trabajadores por el incumplimiento al convenio colectivo. El logro del aumento es de los propios empleados, no del administrador ni mucho menos de la gobernadora. Atribuirse ese logro para lograr simpatía entre los votantes es una falta de respeto”, denunció.

El líder sindical detalló que desde el año 2014 hasta el presente a los empleados de Vivienda Pública se les adeuda $9,720 que se les dejaron de pagar a consecuencia de la Ley 66, Ley Especial de Sostenibilidad Fiscal y Operacional del Gobierno, firmada bajo el mandato de Alejandro García Padilla.

“El dinero que se les debe a los empleados, y el que estamos batallando para que se les pague desde el 2016, es dinero que dejaron de recibir luego de que se firmara la ley 66 que menoscabó los derechos de los trabajadores. Desde ese entonces, estamos batallando ante la Comisión Apelativa del Servicio Público el que el dinero asignado por el gobierno federal para los trabajadores fuera desviado y se usara para otros fines creando una deuda y violando el artículo 60 de nuestro convenio”, añadió.

Pleito civil

Cabán señaló además que la FCT radicó un caso civil en la Corte de Distrito del gobierno federal para que se incluyera al sindicato y a los empleados de la Administración de Vivienda Pública como acreedores en el proceso de quiebra del gobierno de Puerto Rico.

“Nosotros como organización hemos ido a los foros pertinentes a exigir se les pague a los empleados lo que se les debe. El que se haya anunciado que se les pagarán $500 dólares más, es un logro, logro que repetimos, no es ni de la gobernadora ni del administrador, pero que sepan que aún les deben mucho dinero a los empleados. Que no piense el gobierno que porque ahora les dan este aumento dejaremos de pelear el pago que se adeuda desde el 2014. La FCT seguirá luchando para que se les pague todo lo que se les debe a los empleados”, concluyó.

