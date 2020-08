Onda tropical aumentará hoy actividad de aguaceros sobre Puerto Rico

Para la mañana del miércoles una onda tropical aumentará la actividad de aguaceros y tronadas para el este de Puerto Rico e Islas Vírgenes Estadounidenses, informó el Servicio Nacional de Meteorología (SNM) en San Juan.

Mientras que la temperatura estará entre los bajos 70s a medios 80s.

El viento sopla del este hasta 20 nudos, según el SNM.

El oleaje en el Atlántico está entre dos a cinco pies. En el Caribe también está entre dos a cinco pies.

Wednesday morning: A tropical wave will increase shower and thunderstorm activity over Eastern PR and USVI.

Miércoles en la mañana: Una onda tropical aumentrá la actividad de aguaceros y tronadas para el este de PR e Islas Vírgenes Estadounidenses #prwx #usviwx pic.twitter.com/IOK5WpOcwg

