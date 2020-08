Delegación del PPD en la Cámara solicita investigación del caos en las primarias

La delegación del Partido Popular Democrático (PPD) en la Cámara de Representantes aseguró que se debe convocar a una sesión extraordinaria para derogar el nuevo Código Electoral.

En conferencia de prensa, Luis Vega Ramos aseguró que tras el caos primarista podría haber encauzamiento criminal. Asimismo, este culpó a la gobernadora Wanda Vázquez por aprobar el Código Electoral.

Mientras, Jesús Santa afirmó que lo menos que se esperaba de la CEE y su presidente era que explicara el porqué no se entregaron las papeletas y no se pudo cumplir a nivel administrativo. "Todavía el país no sabe las razones principales", agregó.

Los legisladores recalcaron la necesidad de que se realice una investigación sobre el caos de las primarias.

Rafael "Tatito" Hernández, dijo en conferencia de prensa que "estamos solicitando comenzar un proceso de investigación". Este agregó que la investigación debe abarcar personas tanto del PPD como del Partido Nuevo Progresista (PNP).

Hernández mencionó que los responsables más allá de renunciar a sus cargos, deben rendir cuentas por el fracaso electoral.

Populares solicitan investigar causas del fracaso electoral de las Primarias Posted by Delegación Cámara PPD on Tuesday, August 11, 2020

Populares piden que se cuenten los votos

Por otro lado, ayer la Junta de Gobierno del Partido Popular Democrático (PPD) se reunió hoy en la sede del partido, y tras más de cuatro horas de discusión estipuló pedir que los votos ya emitidos en el proceso primarista sean contados y publicados.

Diversos miembros del partido recomendaron diversas opciones para el caos primarista que dejó ayer a decenas de precintos sin las papeletas.

