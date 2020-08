CEE asegura comisionados del PPD y del PNP no han completado informe de medidas administrativas

Con el propósito de garantizar la culminación de las primarias el domingo, 16 de agosto de 2020, el Presidente de la CEE, Juan E. Dávila Rivera, indicó que se están tomando todas las medidas administrativas necesarias, además, se le solicitó ayer a los Comisionados del PNP y del PPD un informe detallado por escrito del plan de trabajo.

Este aseguró en una comunicación escrita que al momento no lo han presentado por completo.

"La CEE publicó hoy en su página oficial los precintos de ambos partidos en los cuales no votaron el pasado domingo y que estarán votando el 16 de agosto de 2020, en horario de 8:00 am a 4:00 pm. Los Comisionados Electorales del PNP y del PPD informaron que se había culminado con el proceso de embalaje de los maletines que se usarán el domingo. Como no hay tiempo que perder, la CEE está solicitando el dinero adicional para el evento primarista y a esos efectos se presentó un planteamiento que está ante la consideración de la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP). Se están tomando todas las medidas administrativas para que la culminación de la primaria pueda ocurrir el domingo. Corresponde a la oficina de los comisionados la implementación de la logística electoral para este próximo evento", indicó Dávila.

Junta aprueba fondos adicionales

La Junta de Control Fiscal (JCF) aprobó la reprogramación de $1.3 millones para las primarias, a petición de la Comisión Estatal de Elecciones (CEE).

El ente creado por la Ley Promesa detalló que los fondos provienen de una partida del presupuesto del año fiscal 2020 que no había sido asignada.

"La Junta está comprometida con el proceso electoral democrático y los derechos de cada individuo dentro de este proceso. La Junta se ha asegurado hasta la fecha de que el proceso electoral esté totalmente financiado. Sin embargo, la eficiencia en el uso de fondos en este esfuerzo es fundamental", agregó la directora de la JCF, Natalie Jaresko en una carta.

Te recomendamos este episodio del podcast Con Los Editores sobre los pleitos ante el Supremo: