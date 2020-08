Dávila: CEE necesita tiempo para organizar la continuación de la primaria

El presidente de la Comisión Estatal de Elecciones (CEE), Juan Ernesto Dávila, defendió la decisión de aguardar hasta el domingo para dar continuación a las primarias del Partido Nuevo Progresista (PNP) y Partido Popular Democrático (PPD), aduciendo que previo a la realización del evento deben producirse unos “trámites administrativos” que requieren tiempo.

“Por ejemplo, se tiene que convocar a las personas (electores) con anticipación suficiente, aunque todos estén enterados por otra parte. También hay que hacer las nuevas contrataciones de acarreo del material electoral, la logística, tener claro con el Departamento de Educación y (la Autoridad) de Edificios públicos o los municipios, porque para esta elección usamos muchos centros comunales. (También hay que) hacer los contratos de arrendamiento en cuanto a los (centros de votación) que son privados. Son muchas las gestiones administrativas que hay que hacer y por esa razón se seleccionó el domingo”, dijo Dávila en entrevista con Metro.

La decisión de cuándo se continuará el proceso primarista, en el que se estima que hasta dos terceras partes de los electores no han emitido su voto, podría recaer, en última instancia, en el Tribunal Supremo, cuerpo que concedió a la CEE hasta mañana para presentar sus argumentos ante la demanda presentada por el precandidato penepé a la gobernación Pedro Pierluisi, quien solicitó que se dejara sin efecto la certificación producto del acuerdo de la CEE con los comisionados electorales de ambos partidos.

Hoy, en tanto, el aspirante a la gobernación por el PPD Eduardo Bhatia sometió un recurso para que se consolide la demanda que presentó con la de Pierluisi. En su demanda, Bhatia reclama expresamente que se dé continuación al proceso primarista “con razonable celeridad” y “sin dilaciones innecesarias”.

Dávila se abstuvo de expresar categóricamente que no sería viable para la CEE organizar la primaria en alguna fecha antes del domingo, como han exigido Bhatia y su rival Carlos Delgado Altieri.

“Todo va a depender de la cantidad de centros de votación que necesitemos una vez los partidos nos certifiquen en dónde hubo la votación y dónde no. Eso es un asunto que hoy mismo nos lo van a hacer llegar”, mencionó Dávila, al precisar que esta tarde se reuniría con Lind Merle Feliciano, comisionado electoral del PPD, y María “Lolin” Santiago, comisionada electoral de la Palma.

Dávila no pudo detallar a cuánto asciende el gasto adicional en que deberá incurrir la CEE como consecuencia de la debacle del domingo. Sí señaló que el gasto de acarreo será menor al de ayer porque no se tendrá que transportar material a la totalidad de los centros de votación.

“No puedo decir cuánto es el costo porque no tengo la certeza. Va a ser miles de dólares. Para que tengan una idea, el acarreo salió ayer en $398,000. No va a ser esa cantidad”, dijo Dávila, al reconocer que la CEE deberá hurgar en su presupuesto operacional para financiar la continuación de la primaria.

Por otro lado, Dávila reconoció que el desarrollo de la onda tropical Invest 95L, sistema que se pronostica tiene posibilidades de pasar por la isla en el fin de semana, pudiera trastocar la reanudación de la primaria.

“La realidad es que estamos vigilando ese evento atmosférico. Ayer cuando tomamos esa decisión no teníamos eso en el panorama, por lo menos de mi parte. Por supuesto que si el evento (atmosférico) se desarrolla tendríamos que posponerlo para otro día”, admitió Dávila.

El presidente de la CEE tampoco brindó garantías sobre su futuro en el cargo más allá del evento primarista en curso. Desde ayer, líderes de todos los partidos han exigido su salida al tiempo que lo señalan como responsable del caos sin precedentes experimentado en la primaria.

“Lo más sencillo es renunciar. Con la renuncia uno deja la plaza y ya. Pero hay una realidad que hay un evento primarista que tiene que concluir y sería irrepsonsable de mi parte no culminar este proceso. Cuando culmine el proceso primarista, incluyendo el escrutinio general, para luego emitir el resultado oficial, pues ahí me sentaré y analizaré”, se limitó a decir el también juez superior.

Durante la entrevista, Dávila reiteró las expresiones que había hecho ayer, en el sentido de que el embalaje de los maletines electorales, una función que corresponde a los partidos, no se realizó tan rápido como esperaba, incluso después de la impresión de las papeletas.

“La velocidad con que se embalaron los distintos maletines no fluyó tan rápido como pensé que iba a fluir. Y además las papeletas de la elección especial (para un escaño en el Senado por el PNP) llegaron bastante tarde el sábado. Son varios los factores. Quizás había papeletas suficientes para empezar unos maletines con un poco de anticipación pero estamos enfocados en completar este proceso primarista. Yo diría que a pesar de los contratiempos que tuvimos pensamos que lograríamos llevarlo a cabo. Lo que queríamos era poder sacar el evento el mismo 9 (de agosto) y no tener que llegar a esto. Los empleados dieron su máximo empeño pero desgraciadamente no ocurrió”, manifestó Dávila.