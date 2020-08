Incompleto el informe del gobierno sobre los ingresos del país

El Departamento de Hacienda de Puerto Rico reportó hoy unos ingresos totales de $9,300 millones para el Fondo General del Gobierno de Puerto Rico para el año fiscal 2020 que terminó el 30 de junio de 2020.

Dicho ingreso, según informó la Junta de Control Fiscal en un comunicado de prensa, no se calculó de acuerdo con los principios de contabilidad de ejercicio modificado, como requiere PROMESA, ya que excluyen pagos de impuestos para el año fiscal 2020 que no se contabilizaron para el 30 de junio. Por consiguiente, los ingresos informados por Hacienda no se pueden comparar con ninguna proyección de ingreso del Plan Fiscal Certificado, el cual se basa en normas de contabilidad de acumulación.

El Plan Fiscal Certificado (Exhibit 15) proyecta ingresos del fondo general de $9,600 millones (netos del crédito tributario por ingreso al trabajo/EITC), que incluyen alrededor de $600 millones en ingresos por impuestos que la Junta proyectó están diferidos, ya que el Gobierno recaudará impuestos a los ingresos más tarde de lo usual por la pandemia del COVID-19. Ese impuesto de los ingresos diferidos se registrará para el año fiscal 2020 aún cuando el Gobierno cobre los impuestos para el año fiscal 2021.

Por consiguiente, el informe del Gobierno sobre los ingresos de $9,300 millones está incompleto hasta que todos los impuestos diferidos para el año fiscal 2020 sean contabilizados. Según el ente federal, la comparación que hace Hacienda de los ingresos en efectivo al 30 de junio con la proyección de ingreso del Plan Fiscal Certificado -bajo distintas prácticas de contabilidad- no es correcta.

Le recomendamos: