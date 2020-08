Encuesta revela delantera de Jenniffer González a la comisaría residente

La comisionada residente en Washington, Jenniffer González se mantiene en la delantera de la carrera primarista, según la primera entrega de la encuesta de Radio Isla.

A continuación, les mostramos los resultados:

Comisionado Residente

40 % – PNP – Jenniffer González

34 % PPD – Aníbal Acevedo Vilá

8 % MVC – Jordán Conde

6 % PIP – Luis Roberto Piñeiro

3 % PD – Ada Henriquez

9% Indecisos (De esos el 83 % son simpatizantes del PPD)

Encuesta de Radio Isla

Radio Isla publicó hoy la primera entrega de su encuesta de cara a las primarias y a las elecciones en Puerto Rico, ejercicio que mostró el interés de los encuestados en participar de las elecciones generales en noviembre, así como los candidatos seleccionados.

La encuesta fue preparada por el profesor Jorge Benítez, mostró que un 59.8% piensa participar en las elecciones generales.

Entre los que alegan que no van a participar, destacaron razones como "no quiero participar en esta política", "no puedo con esta corrupción", "no puedo con los partidos políticos".

Asimismo, se mostró insatisfacción con todos los partidos, incluyendo los emergentes.

De igual forma, se indicó que la encuesta tiene un margen de error de 2.5%. La participación fue de un 52% mujeres y de un 43% hombres. El periodo de la encuesta fue del 28 de julio al 3 de agosto.

A continuación, más hallazgos de la encuesta:

Intención de participación en las primarias

30 % PNP

25 % PPD

Simpatías electorales

5% PIP

10% MVC

4% PD

34% PPD

42% PNP

5% Se consideran independientes

55% no quiere votar por los partidos y de esos, 67% no apoya ningún partido, sea nuevo o no.

59.8% piensa votar en las elecciones generales

Intención de participar en primarias

30% que se identificaron del PNP

25% que se identificaron del PPD

