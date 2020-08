Estado encuentra que las corporaciones fantasmas que donaron a Salvemos a Puerto Rico se registraron ilegalmente

El Departamento de Estado de Puerto Rico determinó que las corporaciones sin fines de lucro Fundación Pro Igualdad, Inc. y Foundation For Progress, Inc., que donaron $250,000 al Súper Pac Salvemos a Puerto Rico , que hace campaña en contra de la gobernadora y candidata primarista Wanda Vázquez, fueron inscritas sin cumplir con los requisitos de la Ley General de Corporaciones por lo que son nulas, confirmaron tres fuentes al Centro de Periodismo Investigativo (CPI). Ambas corporaciones aparecen como canceladas desde este martes a las 7:49 de la noche, según el Registro de Corporaciones en línea de esa agencia. Una investigación del CPI reveló hace una semana que este Súper Pac fue registrado con sede en Virginia por un donante y allegado de Pedro Pierluisi, y que hace campaña independiente en Puerto Rico. El Súper PAC recibió el 25 de junio pasado dos transferencias que sumaban $250,000 provenientes de estas dos corporaciones sin fines de lucro fantasmas que habían sido registradas el mismo día, con minutos de diferencia, con la misma dirección postal y sin nombre de algún agente residente, según se refleja en el Registro de Corporaciones del Departamento de Estado.Una de las fuentes sostuvo que, de encontrarse que hubo la intención de burlar los estatutos para disfrazar donativos creando corporaciones fantasmas esto pudiera tener consecuencias legales. El asunto terminaría bajo la evaluación de la Comisión Federal de Elecciones (FEC) ya que el Súper Pac está inscrito en esa entidad federal.

El asunto es investigado por la Oficina del Contralor Electoral (OCE) luego de que Jorge Dávila, director de campaña de la Gobernadora Wanda Vázquez Garced, presentara una querella alegando que ambas corporaciones sin fines de lucro se crearon ilegalmente con el propósito de esconder donativos de campaña en contra de la Gobernadora. Como parte de la pesquisa, el contralor electoral Walter Vélez, le había solicitado al Departamento de Estado que evaluara “los registros de las mencionadas corporaciones y en caso de tomar una acción legal sobre el asunto, le agradeceré nos notifique para tomarlo en consideración en nuestra investigación”.

Según las fuentes del CPI, el Departamento de Estado informó este lunes a la OCE que, al momento de registrarse, ambas entidades incumplieron con los requisitos por lo que serán declaradas nulas. El secretario de Estado, Elmer Román no respondió una solicitud del CPI y se limitó a decir que el proceso se encuentra bajo investigación. Sin entrar en los detalles de este caso en específico, explicó que a toda entidad, de ser declarada nula, se le envía una comunicación. No dijo si la inscripción ilegal tiene consecuencias.

“Actualmente, se está realizando un proceso investigativo y evaluativo por parte de la División Legal por lo cual en esta etapa, no podemos divulgar información mediante la cual se pudieran lesionar cualquier derecho que en su día pudiera asistirle a cualquiera de las partes”, dijo mediante declaraciones escritas Marilú Santiago, portavoz del Departamento de Estado. Añadió que cuando una entidad es declarada nula, “se envía una comunicación a la corporación al respecto”.

“Estoy impedido de hacer comentarios por haber una investigación en curso”, sostuvo Vélez por su parte.

Salvemos a Puerto Rico es un Súper Comité de Acción Política que se dedica a hacer campañas independientes que fue registrado en la Comisión Federal de Elecciones (FEC) con sede en Virginia, por el CPA Joseph Fuentes, conocido como Joey Fuentes Fernández quien ha estado vinculado al candidato primarista a la gobernación por el Partido Nuevo Progresista, Pedro Pierluisi. La OCE investiga otra querella por supuesta coordinación de este Súper Pac con el comité del candidato a la Gobernación para hacer campaña en contra de Vázquez Garced.

Aunque Salvemos a Puerto Rico está registrado en Virginia, la Oficina del Contralor Electoral le requerirá -como a todo comité- en su proceso de evaluación de los informes de ingresos y gastos, la procedencia de estas dos transferencias electrónicas. Vélez indicó que durante el proceso de fiscalización de todo comité de campaña, incluso su Oficina tiene la facultad para requerir información a las instituciones bancarias sobre los cheques emitidos.

“No te puedo adelantar porque estaría entrando en la parte investigativa. Sí te puedo decir -en términos generales- que la Ley requiere que se informe quiénes donaron a la campañas políticas. En el caso de un Súper Pac registrado en otra jurisdicción, la Comisión Federal de Elecciones (FEC) nos remiten los informes. No estoy hablando de Salvemos a Puerto Rico, sino de todo comité, si nosotros encontramos que debemos indagar sobre algún gasto o donativo sí lo podemos requerir”, sostuvo el Contralor Electoral.

Las dos “fundaciones” que donaron a Salvemos a Puerto Rico fueron registradas en el Departamento de Estado como corporaciones sin fines de lucro el pasado 10 de junio con apenas unos minutos de diferencia. Comparten la misma dirección postal y en ninguno de los documentos se hace constar el nombre de sus incorporadores ni quiénes componen su junta directiva. Tampoco hay una dirección física como requiere la ley.

En el récord de las entidades, hay solo dos correos electrónicos con el nombre de cada organización y dos números de teléfonos. El teléfono que aparece para Foundation For Progress, estaba a nombre de un Wendy’s en Carolina, y no funciona. Mientras que el teléfono para la Fundación Pro Igualdad, Inc. nadie lo contesta. El teléfono que aparece para Foundation for Progress en el registro de la corporación es el 787-752-9999.

Durante el pasado ciclo electoral, Fuentes Fernández registró en la FEC el Súper Pac PRP, INC. PAC. Entre sus donantes figuran Michael Pierluisi y Anthony Pierluisi, hijos del candidato. Entre el 1ro de enero y el 5 de octubre de 2016, este Súper Pac reportó $163,924.17 en gastos. El nombre del Súper Pac coincide con las siglas de Pedro R. Pierluisi.

Con esas mismas siglas se originó el pasado 19 de mayo Salvemos a Puerto Rico. Según los documentos de la FEC, Fuentes Fernández sometió una enmienda el 27 de mayo para cambiar el nombre de PRP PAC a Salvemos a Puerto Rico.

Por ser un Súper Pac registrado en la FEC, Salvemos a Puerto Rico no tiene que estar registrado en la Oficina del Contralor Electoral (OCE) local, sino informar del gasto de campaña efectuado en Puerto Rico, según explicó al CPI el Contralor Electoral, Walter Vélez. Tampoco tienen que rendir informes a la OCE, ya que la FEC remitirá los informes que sometan ante la entidad electoral federal que reflejen gastos en Puerto Rico.

Esta historia se publica en Metro gracias a una alianza con el Centro de Periodismo Investigativo, puede accederlo AQUÍ