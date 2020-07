Trump asegura demócratas están reteniendo los $1,200 "que estaban listos para ser enviados"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump aseguró que los demócratas están reteniendo la aprobación de la medida que otorgaría los cheques de incentivo por coronavirus, esto por el pulseo que existe entre ambos partidos sobre lo que será el paquete final de ayuda económica por la emergencia.

"¡Los demócratas están reteniendo los cheques de $ 1,200 a $ 3,400 (familia de cuatro) que estaban listos para ser enviados!", aseguró el mandatario en su cuenta de Twitter.

The Democrats are holding back the $1,200 to $3,400 (family of four) checks that were ready to be sent out!

