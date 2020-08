Presentan querella en la Policía contra el alcalde de Adjuntas por amenaza

Un empleado del municipio de Adjuntas se querelló ante la Policía sobre un incidente de amenaza en Adjuntas que involucra al alcalde del municipio, Jaime Barlucea,.

Según informó el empleado identificado como José Domingo Torres Vélez, se querelló esta tarde de una alegada amenaza por parte del alcalde de Adjuntas Jaime Barlucea en hechos ocurridos el pasado miércoles 29 de julio.

El empleado y el alcalde fueron citados al Tribunal de Adjuntas el próximo lunes 3 de agosto a las 2:00 de la tarde.

El alcalde reaccionó y señaló que es falsa la acusación, a la vez que se expresó sorprendido.

“Nada más alejado de la realidad y me sorprende la querella. Ayer, día en que alega sucedieron los hechos, estuve junto a empleados municipales atendiendo la emergencia ocasionada por el impacto de las fuertes lluvias. Jamás vi a este señor. No lo amenacé, no hablé con él y nunca tuve ningún encuentro con esta persona en estos días”, expresó Barlucea.

Señaló que “la acusación es falsa y la realiza la misma persona que hace unos años se amarró en el balcón de la alcaldía y amenazó con lanzarse del segundo piso. Varios años después, recurrió a interrumpir un mensaje oficial y la policía tuvo que intervenir”.

“Es muy lamentable que recurran a este tipo de difamación en este momento. El curso de la investigación hablará por mí y demostrará que esta persona lleva un patrón de percusión en mi contra y solo actúa movido por la primaria del 9 de agosto y por motivaciones políticas”, precisó el alcalde.

