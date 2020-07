Gobernadora: "yo también me quedé sin luz"

La gobernadora Wanda Vázquez aseguró que también se quedó sin energía eléctrica, a la vez que pidió al director de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), José Ortiz que explique la falta de servicio en la Isla.

Esta aseguró que está satisfecha con la coordinación en medio de la emergencia. "Todos los alcaldes y alcaldesas que tuve la oportunidad de hablar han visto el cambio de la comunicación, de que los recursos…, activamos a todos los jefes de agencia y asignamos a los alcaldes un jefe de agencia", expuso a preguntas de la prensa durante su visita a Mayagüez tras el paso de la tormenta Isaías.

De igual forma, la primera ejecutiva afirmó que no está satisfecha con la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), esto luego de que antes del paso de la tormenta ya hubiera más de 100,000 abonados sin servicio y el número ascendiera a más de 400,000 con el paso de Isaías.

🔴 EN VIVO| Gobierno visita el municipio de Mayagüez tras el paso de la tormenta tropical Isaías. Posted by La Fortaleza de PR on Friday, July 31, 2020

Comprarán generadores para la AAA

"Muchos ciudadanos todavía no tienen luz, así que hay que trabajar con eso, no solo con energía eléctricas sino con Acueductos, que sabemos, que Acueductos no funciona si no hay energía eléctrica, pero, para evitar justo estamos entonces estamos haciendo una compra de generadores para que Acueductos tenga sus generadores y no dependa de Energía Eléctrica", afirmó la gobernadora.

Asimismo, indicó que tiene las mismas preguntas que tiene el pueblo sobre la falta de energía eléctrica.

"Estamos muy preocupados con esta situación. Si hay una razón que valide porqué no la hay nosotros queremos que se le presente al pueblo y eso es lo que le hemos instruido al ingeniero Ortiz y a todo su equipo de trabajo. Tiene que haber una respuesta para aquellos sectores que al día de hoy no tienen energía eléctrica en una situación como la que pasamos. Eso no puede pasar, claro, el Servicio Nacional de Meteorología dijo que el viento va a dar en los cables y va a haber falta de servicio eléctrico. Pero, si no hay daños, no hemos tenido esa información, pues tiene que servir la energía eléctrica inmediatamente", añadió.

"Yo también me quedé sin luz, así que puedo decir lo mismo que muchos puertorriqueños. Al día de hoy hay muchos que desde el miércoles están sin energía eléctrica", expuso la gobernadora.

Vázquez dijo que en la tarde de hoy se debe restablecer el 99% del servicio. "Si no se puede, tiene que dar la explicación de porqué", puntualizó.

AEE INFORMA – Continúa el restablecimiento del servicio a los clientes. A las 6:30 a.m. el 91% de los clientes con servicio. Personal técnico trabaja en el restablecimiento del mismo. CC1 pic.twitter.com/gnNQ7jkUbs — Autoridad de Energía Eléctrica (@AEEONLINE) July 31, 2020

