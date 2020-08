Derrotan propuesta para extender de forma temporal los $600 semanales del desempleo

La propuesta republicana de extender temporalmente los $600 semanales de desempleo fue derrotada hoy.

Ante la decisión, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump despotricó contra el senador demócrata Chuck Schumer a través de Twitter.

El presidente dijo sentirse decepcionado con el senador por "bloquear la extensión temporal de los beneficios de desempleo de $600. Los demócratas no hacen nada están más interesados en jugar a la política que en ayudar a nuestra gente que lo merece", afirmó el ejecutivo.

"Pelosi y Schumer bloquearon los pagos de desempleo que se necesitaban desesperadamente, lo cual es terrible, especialmente porque entienden completamente que no fue culpa de los trabajadores que estén desempleados, ¡es culpa de China!", publicó Trump en otro Tuit.

Very disappointed in @SenSchumer for blocking the temporary extension of the $600 unemployment benefits. The Do Nothing Democrats are more interested in playing politics than in helping our deserving people. DRAIN THE SWAMP ON NOVEMBER 3RD!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 31, 2020