Gobernadora dice que no hablará más del PFEI y la investigación en su contra

La gobernadora Wanda Vázquez rechazó hacer expresiones sobre la decisión del Panel sobre el Fiscal Especial Independiente (PFEI) de sostener la investigación por corrupción en su contra.

Durante una actividad de repavimentación de una carretera en Guaynabo, Vázquez señaló que, de ahora en adelante, solo hablará “de lo que al pueblo de Puerto Rico le interesa”, en referencia a la gestión gubernamental, a pesar de que la pasada semana, en comparecencias públicas, insistió que uno de los exjueces que componen el PFEI debía inhibirse de su caso por presuntamente apoyar a su rival primarista, Pedro Pierluisi.

En una resolución emitida hoy, el PFEI determinó que la moción de desestimación de la investigación que presentó el abogado de la gobernadora no procedía. Según se desprende de la resolución, la gobernadora no presentó evidencia que apuntara al activismo político del ex juez Rubén Vélez Torres, como Vázquez había alegado.

El propio Vélez Torres suscribió la resolución emitida esta mañana, junto a la presidenta del PFEI, Nydia Cotto

La tercera integrante del PFEI, Ygrí Rivera, ha indicado que permanecerá inhibida del asunto.

PFEI rechaza desestimar investigación contra la Gobernadora La Gobernadora no presentó evidencia sobre lo expresado de un miembro del Panel participó en una actividad política.

