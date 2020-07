Nueva ayuda federal podría incluir cheques de $1,200 y menos de los $600 de desempleo

El Gobierno de Estados Unidos reinició hoy la discusión de un segundo paquete de estímulo económico por el coronavirus, luego de que terminara el receso del Senado federal.

Forbes reseñó hoy que congresistas republicanos se reunieron con el presidente Donald Trump y con el secretario del Departamento del Tesoro, Steve Munchin.

Asimismo, destacaron que el líder de la mayoría en el Senado federal, Mitch McConnell trabaja aspectos como si se debe ordenar un segundo cheque de estímulo en el nuevo proyecto de ley. Además, se evalúa si se autorizará un bono de desempleo.

Actualmente, los recipientes del seguro de desempleo y del Programa de Desempleo por Pandemia (PUA) reciben junto con beneficio $600 adicionales semanales. Sin embargo, la otorgación de ese dinero vence esta semana.

Los $600 semanales fueron una disposición de la Ley Cares, que entre otros fondos incluyó los cheques de $1,200 a individuos, así como ayudas a pequeños y medianos negocios.

Mientras, The Washington Post reseñó que medida podría contener fondos para la reapertura de las escuelas. Además, se proponen recortes en impuestos sobre nómina, y fondos de desempleo menores a los $600 semanales que se otorgaron por cuatro meses y que vencen esta semana.

La discusión congresional ha resaltado que muchos beneficiarios recibieron más dinero del que devengaban cuando trabajaban, destacó ese medio.

Por otro lado, se reveló que la medida que se negocia podría incluir otra ronda de cheques de $1,200, y otro Programa de Protección de Nómina para pequeños y medianos negocios.

A principios de este mes Trump confirmó que su administración trabaja en un segundo paquete de estímulo económico para mitigar el impacto del COVID-19, y aseguró que contendría los cheques a individuos.

El mandatario ofreció las declaraciones a la periodista Jessi Turnure, de Nextar DC. Este le confirmó una segunda ronda de cheques. "La respuesta es sí, estamos trabajando ahora con el Congreso", contestó Trump. Asimismo, este se limitó a decir que el segunda paquete de estímulo ocurrirá "muy pronto".

In a one-on-one interview, President Trump tells me Americans can expect another round of stimulus checks soon, but his administration and Congress are still negotiating the exact amount included in the next and likely final round of coronavirus relief. #NexstarDC pic.twitter.com/hKjqakSaYX

— Jessi Turnure (@JessiTurnure) July 7, 2020