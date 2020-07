Preocupa que nueva orden de la gobernadora no toque centros comerciales, iglesias ni caravanas

Aunque la gobernadora Wanda Vázquez anunció nuevas medidas para mitigar el alza de los contagios de coronavirus en la Isla, una salubrista cuestionó que no se mencionaran otras áreas que pueden ser críticas en los esfuerzos por controlar el avance del COVID-19.

Para la doctora Marieli González, bióloga molecular y celular, fue decepcionante que en el anuncio de la primera ejecutiva faltaran –a su juicio– áreas por controlar que son de alto riesgo de contagio. Algunos de los sectores que se quedaron fuera de la nueva orden, y que la experta considera se debieron atender, son las iglesias, centros comerciales y las campañas políticas. En el caso de los primeros dos, la científica destacó que son espacios cerrados que congregan personas.

“Sí me preocupa mucho que no se habló nada de lo que pensé que iban a decir, que se iban a pausar las caravanas, por más mascarilla que tengas son actividades que promueven la aglomeración de personas, que no promueven el distanciamiento”, comentó González en entrevista con Metro.

Para la salubrista, actividades como las caravanas y los servicios religiosos son de mayor riesgo incluso que las playas, un espacio que fue nuevamente limitado por la ejecutiva solo para actividades físicas. “Las iglesias y las campañas políticas, que ya se han visto figuras políticas que han salido positivos al COVID, representan riesgo muchísimo más alto, diría yo, que las playas , que son actividades al aire libre”, agregó.

Para la doctora, quien reconoció que existen protocolos dentro de estos centros de fe, la importancia de atenderlos es la vulnerabilidad que existe de una persona no seguir las medidas necesarias. “En cuestión de las iglesias, es un tema que no se abordó, ni siquiera se mencionó”, sostuvo la experta, quien agregó que estos "son sitios que aunque tú tengas distanciamiento social, porque muchas de las iglesias tienen su protocolos establecidos, son sitios que son cerrados, y un desliz, una persona, que se le olvide o que no haga el protocolo, puede causar contagios masivos”.

Sobre los restaurantes, comercios que Vázquez controló a una capacidad de 50%, la doctora González aseguró que no se debe promover la reapertura de lugares cerrados. “No se debe promover la apertura de ningún sitio que sea cerrado, incluyendo los restaurantes. Se puede hacer el carry out, se pueden habilitar áreas que promuevan comer al aire libre. Aunque se baje la capacidad todavía creo que un 50 % sigue siendo alto”, indicó.

Además, González cuestionó el tiempo establecido para las nuevas medidas presentadas por la ejecutiva, ya que considera que "dos semanas no son suficientes" para controlar la cantidad de casos en la Isla.

Otros temas que no mencionados fueron los salones de belleza, supermercados y la operación del Gobierno.

Según expertos que participaron en el mensaje de la mandataria, con el alza que se ha reportado en los pasados días, en Puerto Rico se podría esperar que los contagios alcancen la cifra de 5 mil para el mes de agosto.

