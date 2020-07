Corta de tiempo y dinero la Comisión Estatal de Elecciones

A poco más de 100 días para las elecciones generales en Puerto Rico, la Comisión Estatal de Elecciones (CEE) aún no sabe de dónde sacará $11.5 millones para cubrir el costo del evento que estima en $20.5 millones. A ese déficit de $11.5 millones se suman $2 millones que le faltan para las primarias del 9 de agosto y el dinero para la consulta de estatus que aún el presidente del organismo, Juan Ernesto Dávila, confía pueda obtener del Departamento de Justicia federal.

El calendario parece ir de forma acelerada para dos eventos electorales en tiempos de pandemia que afectarán la logística de las votaciones como las conocemos al momento. De hecho, la CEE ya trabaja un acuerdo con el Municipio de San Juan para utilizar el Coliseo Roberto Clemente como el centro de operaciones electorales donde recibirán resultados y realizarán el escrutinio guardando el distanciamiento social. Así mismo, se trabajan con planes para establecer centros de votaciones en los pueblos del Sur donde las escuelas resultaron afectadas por los terremotos. Dávila anticipó que en estos municipios optarán por centros de carpas en espacios abiertos, pero deben tener una logística para generadores eléctricos e internet que sostengan la operación de las máquinas de escrutinio, así como acceso a agua para el lavado de manos de las personas que participen del evento. Las casetas de votación se sustituirán por mamparas que permitan que el aire corra, al tiempo que se protege la secretividad del voto.

Todo eso cuesta dinero y la CEE está limitada, según los presupuestos aprobados. Para las primarias el déficit es de casi $2 millones. “Estamos en la medida de lo posible pasando estas órdenes de compra contra el presupuesto funcional de la CEE. Presentamos un planteamiento ante la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP) con relación al presupuesto de las elecciones generales, estamos realmente con déficit. Necesitamos $20.5 millones y lo que nos han autorizado son $9 millones. Es una diferencia importante”, indicó Dávila. Agregó que mediante OGP se están haciendo las peticiones de mayor presupuesto a la Junta de Control Fiscal.

También están utilizando fondos federales del Cares Act para compra de equipo de protección de los empleados y para la contratación de 205 empleados transitorios. Del presupuesto aprobado para la recién celebrada primaria demócrata utilizaron fondos para la operación de la Junta Examinadora de Anuncios y para el pago de comisionados electorales. Dávila expuso que se utilizó en total $713,000 del $1.1 millón aprobado para el evento y que el balance disponible lo utilizará para las primarias locales.

Sobre los fondos para el plebiscito, dijo que el 30 de junio recibió una comunicación a su pedido para acceder los fondos del Departamento de Justicia Federal que indicaba que la evaluación continúa. “Todavía no hemos dado por perdido esa solicitud formal, no tenemos ni una aprobación, ni una denegación. Así que estamos esperando por el Departamento de Justicia”, explicó el presidente de la CEE. De no tener una respuesta al finalizar julio, Dávila dijo que haría otra petición a OGP para cubrir ese evento plebiscitario.

Mientras tanto, los procesos avanzan. Ya la CEE envió las papeletas de voto ausente a militares y marinos mercantes para las primarias. El 25 de julio enviarán el resto. Las solicitudes de voto adelantado se recibieron. En esta ocasión las categorías de voto adelantado son más amplias por el tema del COVID-19.

Sobre el coronavirus, el presidente de la CEE afirmó que estarían emitiendo recomendaciones a los partidos políticos sobre cómo desarrollar campañas en medio de la pandemia. Dávila destacó que estas recomendaciones se tienen que hacer respetando el derecho constitucional a la libertad de expresión.