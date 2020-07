Gobernadora descarta un nuevo cierre total por aumento de casos de COVID

La gobernadora Wanda Vázquez Garced descartó un cierre total por el aumento de los casos de coronavirus en la Isla, a la vez que aseguró que los comercios que no han cumplido tendrán medidas más rigurosas.

"El sector económico, muchos de ellos han cumplido con los protocolos de protección, así que el que no haya cumplido con los protocolos de protección, que ha trascendido a través de los medios de comunicación, saben que vienen unas medidas más rigurosas", dijo la mandataria en entrevista con Noticentro al Amanecer.

Asimismo, la primera ejecutiva expresó que los sectores que no siguieron con las instrucciones, "tiene que haber consecuencias".

Descarta cierre total

Asimismo, Vázquez Garced destacó que "no puede ser un lockdown completo y total de 24/7 porque hay muchos sectores económicos y muchos sectores que han cumplido con los protocolos de seguridad y yo no puedo penalizar a aquellos sectores que están cumpliendo. Quizás haya unas restricciones menos severas con ellos, pero, no puede ser un lockdown porque hay unos sectores que están cumpliendo",

Se espera que hoy la mandataria anuncie las medidas en un mensaje que ofrecerá a las 4:30 p.m.

Sobre las medidas que han tomado los alcaldes por su cuenta debido al aumento de casos, como cierre de negocios domingo y cierre de otros lugares públicos, la primera ejecutiva opinó que "es un trabajo de todos. Es un trabajo de todos los puertorriqueños en el que los alcaldes son medulares".

