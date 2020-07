Rafael Cancel: “he vivido la negritud”

Si de algo Rafael Cancel ha estado claro toda su vida ha sido en aquello que lo define como persona. Está la sabrosura que suelta con cada baile y vueltita salsera, pero también está su negritud, la cual asegura que ha trazado con cada paso en su vida.

Eso de definir la negrura por cuán oscura es su piel no va con Cancel. Para el gestor cultural y director de Cambio en Clave, definir su negritud sólo le ha correspondido a él. “Me defino como un hombre caribeño, puertorriqueño, latino y negro. Pero rápidamente no puede dejar escapar dos renglones adicionales: “sabroso y musical”, dice entre risas el gestor cultural.

El discrimen lo ha vivido de distintas formas “aquí y allá”. En Puerto Rico, por ejemplo, le han minimizado si realmente puede considerarse negro.

“Sé que hay alguna gente que dice que si fuéramos a hablar de grados de negritud según el color de piel que hay una gente que es más oscura y otros son más claros que yo, pero también se consideran negros…Pa’ mí es cómo tú te sientas, cómo tú lo llevas por dentro”, señaló Cancel. En ocasiones, según contó, personas le han mencionado que realmente no es negro, sino ‘indiecito’ o ‘quemaíto’. “¡Ay, mira!”, dice Cancel en repudio a dicha expresión. A juicio del director de Cambio en Clave, la negritud de una persona no la define cuán grande sea su nariz o cuán encrispao’ tenga su pelo. “Para mí, nuestras raíces, nuestra sangre, llevo esa negritud la llevo y la he vivido y el discrimen lo he vivido”, dijo.

En Estados Unidos, por su parte, encaró el racismo y el rechazo en las calles. “En Estados Unidos, yo lo viví estar en un supermercado y que las mujeres blancas se salieran del medio porque me veían a mí como un negro y tenían miedo”, rememoró Cancel.

Para Cancel, una cosa es lo visible y otro es cómo uno siente y ha vivido su negritud. Y el andar social y cultural le ha enseñado que solo él define su identidad. “Pa’ mi yo soy negro. No es que me define el otro, es cómo yo me sienta y es mi cultura y es la música que llevo por dentro y son mis raíces”, soltó.

Vea el video aquí:

Esta entrevista forma parte de una serie de perfiles que publica Metro en alianza con Buena Vibra.