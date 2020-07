Representantes del PNP piden renuncia de la nueva secretaria de Justicia

Representantes del Partido Nuevo Progresista (PNP) salieron esta tarde en apoyo total a las expresiones del presidente de la Cámara, Carlos ‘Johnny’ Méndez, sobre el respeto debe tener la Gobernadora hacia dicho cuerpo legislativo y la solicitud de renuncia a la secretaria de Departamento de Justicia, Wandymar Burgos.

El portavoz de la mayoría, Gabriel Rodríguez Aguiló, junto al expresidente de la Cámara, José Aponte Hernández, el vicepresidente de la Cámara, José Pichy Torres Zamora, el portavoz alterno, Urayoán Hernández Alvarado, así como los representantes María Milagros Charbonier, Eddie Charbonier Chinea, Maricarmen Mas Rodríguez, Antonio ‘Tony’ Soto Torres, José Alberto Banchs Alemán, José Luis ‘Junior’ Pérez Ortiz, Víctor Parés Otero, Víctor Torres González, Joel Franqui Atiles, Yashira Lebrón Rodríguez, Félix Lassalle Toro, Jorge ‘Georgie’ Navarro Suárez, Pedro Julio ‘Pelle’ Santiago Guzmán, José ‘Che’ Pérez Cordero, Rafael ‘June’ Rivera Ortega, Angel Bulerín Ramos, Néstor Alonso Vega, Wilson Román López y Reinado ‘Rey’ Vargas Rodríguez, entre otros.

“La Gobernadora, por querer defenderse de los alegados referidos que la involucra por parte del Departamento de Justicia, ha tratado de atacar la Legislatura sin que sepa que no tenemos injerencia sobre dicho asunto. Debe concentrarse en los asuntos de gobierno y en defenderse de los referidos y no en atacar la Legislatura”, señaló Rodríguez Aguiló.

Presidente de la Cámara pide al FEI que actúe y señala actuará bajo permisiones que le brinda la Constitución Se unió al reclamo de pedirle la renuncia a la secretaria de Justicia designada

“Coincido con las expresiones del Presidente. Tal y como mencionara anoche en mis cuentas en las redes sociales, la Secretaria Interina, Wandymar Burgos, se inhabilitó para ese puesto con sus acciones de ayer”, sentenció Aponte Hernández.

En declaraciones escrita esta tarde, el Presidente de la Cámara indicó que “la Cámara de Representantes, cuerpo que me honro en presidir, no claudicará a sus facultades otorgadas mediante la Constitución. El menosprecio que muestra la Gobernadora a este cuerpo, cuyos miembros en su mayoría son parte del partido en el que ella aspira en la carrera a la gobernación, no hará que nos amedrentemos ni perdamos nuestro norte en lograr sólo lo que es justo y correcto. Cuando hemos tenido que actuar con firmeza lo hemos hecho”.

