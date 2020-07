Programa "Meals to You" extiende hasta agosto envío de cajas de alimentos

Más de dos mil familias del sistema público de enseñanza se continuarán beneficiando este verano de la iniciativa "Meals to You" del Food and Nutrition Services (FNS) del Departamento de Agricultura Federal (USDA) en respuesta a la emergencia ocasionada por la pandemia de COVID-19, informó el secretario del Departamento de Educación (DE), Eligio Hernández Pérez.

Mediante este programa, los 2,029 hogares participantes reciben por correo cada dos semanas cajas de alimentos no perecederos como leche, cereales, jugos, salsas, jaleas, vegetales y frutas, entre otros. Esto representa un impacto a 3,393 participantes y un total de 135,160 comidas.

El programa culminaba el 30 de junio de 2020, pero fue extendido hasta el mes de agosto, por lo que las familias que ya se benefician del mismo estarán recibiendo cajas de alimentos hasta el 30 de agosto.

“Recibimos la noticia de su extensión y nos complace saber que familias en necesidad van a recibir esta ayuda tan valiosa hasta el mes agosto. Agradezco al personal de la Agencia Estatal de Servicios de Alimentos y Nutrición (AESAN) por liderar este esfuerzo”, dijo Hernández Pérez.

El titular agregó que “el programa Meals to You forma parte de la iniciativa que realiza el Departamento de Educación para brindar alimentos a niños y jóvenes en medio de la emergencia. Además de este proyecto, y a tono con las prioridades de la gobernadora Wanda Vázquez Garced, hemos trabajado con la donación de alimentos a organizaciones sin fines de lucro y la distribución de comidas preparadas en nuestros comedores escolares que los alcaldes reparten conforme a las necesidades que identifican en los municipios”.

Hasta el viernes pasado, el DE había preparado, a través de comedores escolares, 2,587,480 almuerzos para niños y jóvenes de 1 a 18 años. Mientras que con los proyectos de AESAN se han servido 1,168,180 para un total de 3,755,660 raciones.

Los participantes del programa, que solicitaron el beneficio durante el mes de mayo, son de los pueblos de Coamo, Culebra, Jayuya, Maricao, Santa Isabel, Salinas y Vieques, seleccionados según los requisitos establecidos por el ente federal para formar parte de este programa piloto.

De esta forma, Puerto Rico se suma a otras 36 jurisdicciones de los Estados Unidos catalogadas como zonas rurales bajo los estándares de FNS que reciben la iniciativa de alimentos que tiene un alcance de 5 millones de comidas por semana.

