Exsecretarios de Justicia destacan delicada situación con despido de Longo

Aunque reconocen que es un puesto de confianza y por lo tanto de libre remoción, dos exsecretarios de Justicia plantearon que la cercanía de los eventos electorales y las investigaciones en curso en el Departamento de Justicia crean una situación delicada con el despido fulminante de la secretaria, Dennise Longo.

El exsecretario, Antonio Sagardía apuntó a que en este caso hay unas circunstancias específicas, pero que al final del día fue una determinación de confianza de la gobernadora, Wanda Vázquez. “Todo nombramiento que haga un gobernador son puestos de confianza y la salida de muchos de ellos obedecen a falta de confianza o problemas de asuntos de enfoque, esa es la regla general. No hay que dar explicaciones. Ahora, yo dije y repito, aquí hay unas circunstancias en específico, a ley de unos meses de las elecciones, en medio de investigaciones de Justicia… pero la gobernadora hizo expresiones de que le retiró la confianza y es suficiente. Se perdió la confianza, no hay que entrar en más detalles porque se crean polémicas que no abonan a nada”, expuso Sagardía. No quiso analizar el despido de Longo para no abonar a la especulación.

Sin embargo, el también exsecretario de Justicia, Luis Sánchez Betances dijo que un despido como el de Longo muy pocas veces visto en la historia de Puerto Rico. Dijo que solo recuerda que en la época de Luis Muñoz Marín como gobernador se le pidió la renuncia a Vicente Geigel Polanco como secretario de Justicia, lo que sería el único precedente al caso de Longo. “Sí es normal que un gobernante le pierda la confianza a un Secretario, pero yo solo conozco un caso similar a este, por lo tanto el concepto de normalidad no lo podemos aplicar”, dijo Sánchez Betances.

El abogado también apuntó a un asunto de falta de transparencia en el Gobierno de Puerto Rico. Precisamente, la ahora exsecretaria Longo había sido muy criticada por sus políticas sobre acceso a información pública.

Para Sánchez Betances, la forma en que se dio el despido de Longo es inquietante. “El issue de la transparencia es bien importante aquí y la (ex)secretaria mantenía sin informar al pueblo. Es bien importante que la gente sepa y más aún, tratándose de la tercera en mando, constitucionalmente hablando, es importante mantener al pueblo informado. Así que aquí estaría faltando transparencia, no se está abonando a la confianza de los ciudadanos. Como decía, la realidad es que nunca antes había ocurrido esto, nunca se la había pedido la renuncia a una Secretaria de Justicia. No se trata de cualquier funcionario y entonces cuando la situación estaba un poquito complicada, porque la Cámara refirió a la madre de la (ex)Secretaria de justicia al panel del FEI y eso de por sí trae una… no inestabilidad, pero alguna “roncha” había… y si estaban investigando todo eso, volviendo al tema de la transparencia, se crea la impresión de que algo tiene que ver con esas investigaciones. Yo no creo que la exsecretaria vaya a opinar, porque ella tenia su práctica de no decir nada, lo que era parte de su entrenamiento como fiscal federal. Ahora estando las cosas como están… habría que ver si es cierto lo que se dice de que hay unas investigaciones en curso que la división de integridad pública estaba a punto de recomendar que se radicaran cargos contra unos funcionarios allegados a la gobernadora y, en esa circunstancia, vuelvo, le crea la duda al ciudadano razonable de que algo raro ha pasado. Es un momento difícil que debería motivar a que se hagan declaraciones y explicaciones reales. Porque aún cuando hubo una denuncia criminal contra la entonces secretaria de Justicia, Wanda Vázquez, a ella no se le pidió la renuncia, ella no renunció. Es una situación inquietante y sorpresiva que exige mayor transparencia. No se puede dar una salida así de fulminante y dejar con tantas dudas al pueblo”, expuso el extitular de Justicia.

Metro intentó en múltiples ocasiones durante el fin de semana comunicarse con Longo, pero la abogada no devolvió llamadas, ni mensajes. La exsecretaria no dejó lugar a dudas en su carta de renuncia de que se trató de un despido.

Hablan dos exfiscales

Los exfiscales José A. Virella y Earnie Cabán opinaron en entrevista televisada (Telenoticias) que la gobernadora debe dar explicaciones en aras de la transparencia. Así mismo, instaron a los fiscales a cargo de investigaciones pendiente en la División de Integridad Pública a no detener o cambiar el rumbo de las pesquisas.

“Aquí no es cuestión de decir yo tengo derecho a guardar silencio, eso es allá en los tribunales, los funcionarios públicos tienen que responderle al pueblo, tiene que dar explicaciones y no pueden guardar silencio”, dijo Virella. Mientras que Cabán planteó que la falta de transparencia abre la puerta a la especulación.

Virella planteó que es lógico cuestionar por qué no se ha hecho nada todavía desde Justicia con toda una serie de investigaciones iniciadas. “Yo entiendo que los fiscales, aquellos que se respeten a sí mismo no deben temer y deben cumplir con sus funciones… veremos en los meses subsiguientes si esas investigaciones salen o no para llegar a unas conclusiones de si esto fue parte de la misma corrupción que el propio Thomas Rivera Schatz le imputaba a la hoy gobernadora”, expresó el exfiscal de Justicia.

Mientras que Cabán opinó que no se afectará el trabajo en la División de Integridad Pública porque la fiscal a cargo de esa área, Phoebe Isales Forsythe es una funcionaria comprometida con la justicia. “Yo entiendo que no se debe afectar el trabajo en Integridad Pública, está en buenas manos”, dijo el exfiscal especial independiente.

Cabán criticó la gestión de Longo al frente de Justicia, pues dijo sus investigaciones —como la del chat de Telegram— fueron ineficientes. También criticó que Longo demoraba demasiado con las investigaciones en Justicia.