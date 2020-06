Georgie Navarro celebrará segunda vista ocular sobre funciones del Departamento del Trabajo

El representante novoprogresista Jorge 'Georgie' Navarro aseguró que estará realizando una segunda vista ocular para examinar el desempeño del Departamento del Trabajo atendiendo las miles de solicitudes de desempleo en el Centro de Convenciones.

Ayer, todavía se experimentaban filas kilométricas de personas en el servi-carro que la agencia estableció en el Centro de Convenciones y, al mediodía, se agotaron los 300 turnos para atender solicitantes dentro de las instalaciones del Centro.

"Le dije a la secretaria [Briseida Torres] que yo espero que esto se resuelva y que el martes o miércoles yo estaré haciendo otra vista ocular en el Centro de Convenciones", indicó el legislador en entrevista con Metro. Navarro añadió que solicitó a la gobernadora Wanda Vázquez a que le ordenara a cada jefe de agencia que trasladaron de sus empleados al Departamento del Trabajo para que atiendan las solicitudes de desempleo, Programa de Desempleo por Pandemia (PUA, por sus siglas en inglés) y los puntos controvertibles. Navarro realizó una vista ocular hace dos semanas en el Departamento del Trabajo y le indicó a la secretaria que aumentara el personal que atiende solicitudes.

El legislador además señaló que Torres le informó que esta semana adiestró a unas 60 personas para asistir en el proceso de solicitudes. "Con 60 personas tú no destapas el ataponamiento. Tienes que tener no menos de 500 personas allí en dos turnos, uno de 8:00 a.m. a 4:00 p.m. y otro de 4: 00 p.m. a 11 p.m. Por eso es que le pido mil personas para que tengas todo el día personal allí recibiendo esas solicitudes. Los puntos controversiales estamos hablando más de 45,000 solicitudes", comentó.

Según Navarro, establecer dos turnos de trabajo evitará que la agencia tan solo brinde 300 turnos al día. Puntualizó que la gobernadora podría pedirle unos 25 empleados a cada agencia para así poder ejecutar dos turnos de trabajo en el Centro de Convenciones."Si tienes tantas solicitudes con más recursos humanos resuelves esto. No entiendo cómo se dejan meter la soga al cuello y ellos mismos se ahorcan", dijo el representante y presidente de la Comisión de Gobierno.

Al preguntársele sobre el contrato de $217,204 con el Centro de Convenciones, Navarro no objetó el acuerdo e incluso señaló que fue parte de las sugerencia que hizo a la secretaria ya que es un lugar que es "más amplio, hay más espacio y hay más seguridad". La agencia mudó sus operaciones al Centro de Convenciones por un mes a un costo de $217,204, lo que equivale a más de $7,240 diarios. Sobre la cuantía del contrato, la oficial de prensa del DTRH, Sandra Gutiérrez, precisó que "incluye, los ballrooms del tercer piso, toda el área donde se atienden los walk – ins, Internet, audiovisual, y almuerzos para todos los empleados, – incluyendo seguridad- y disponibilidad de los salones del primer piso según sean necesarios".

