Senado investigará compra de guagua blindada por Ricardo Rosselló

Catalogando la compra de la guagua blindada por la administración de Ricardo Rosselló como una “trágica comedia”, el presidente de la Comisión de Seguridad en el Senado de Puerto Rico, Henry Neumann, anunció que estará comenzando una investigación de manera inmediata luego de que 20 meses después de la transacción el Gobierno de Puerto Rico aún desconoce su paradero.

Esta pesquisa que estará trabajando el legislador del Partido Nuevo Progresista, es para indagar sobre el proceso de la compra y qué acciones ha tomado el Gobierno para darle seguimiento a la llegada del vehículo, tras Metro publicar que la empresa a quien se le hizo la compra, Texas Armoring, se rehúsa ofrecer detalles al Departamento de Seguridad Pública ya que las dos personas de contacto no laboran ya en la agencia.

“Cae bajo la jurisdicción de mi Comisión, y que más importante que poder investigar un gasto de dinero, ya esto se pago hace 20 meses y no ha habido un funcionario que le de seguimiento, no ha habido un funcionario que vaya a donde la compañía, no ha habido una exigencia de tiempo y hora de la entrega de la guagua. Esto es como regalarle a alguien una cantidad de dinero que no es de uno, es de la gente que paga sus impuestos en Puerto Rico”, comentó el senador por San Juan en entrevista con Milly Méndez en Radio Isla.

Pdte de la Comisión de Seguridad del @SenadoPR va a iniciar una investigación sobre el paradero de la guagua blindada de Rosselló. Dice en @radioislatv que va a someter una resolución de investigación. "trágica comedia de errores…esto es un bochorno", @neumannsj — Milly Méndez (@MillyMendezpr) June 3, 2020

“Había una guagua blindada al servicio de la Policía de Puerto Rico, yo no sé para que, pero eso era el conocimiento que yo me había hecho yo mismo. Ahora cuando me entero que esa guagua no aparece, pues no, tengo que investigar y eso se va a radicar de forma inmediata” , agregó el funcionario electo.

Esta información surge luego de que el secretario de Seguridad Pública, Pedro Janer, enviara una carta a la contralora de Puerto Rico, Yesmín Valdivieso, indicando que, “el Departamento de Seguridad Pública ha confrontado problemas en localizar el estatus actual de la adquisición, que en origen se produjo desde La Fortaleza. Según documentos que hemos localizado, el pasado 25 de octubre de 2018, el Negociado de la Policía de Puerto Rico hizo un pago ‘por el balance restante’ de la compra del vehículo por la cantidad de $58,150. Al día de hoy, la propiedad no ha sido entregada ni a la Administración de Servicios Generales (dueño fiscal de la propiedad), ni al Departamento de Seguridad Pública”.

En entrevista radial, Valdivieso reaccionó indignada sobre este referido y cuestionó las razones sobre el porqué del mal uso de fondos públicos en la Isla.

"Otra más para la lista de todas las cosas que se pierden, otra más para la lista de todos los dineros que se pierden, otra más para la lista de las cosas que hay que hacer", comentó en entrevista radial ( WKAQ).

"Yo pienso, ¿pero, somos nosotros? Tiene que ser un flaw de nosotros los puertorriqueños o algo", se cuestionó la funcionaria a quién se le vence su término a finales de este mes.

