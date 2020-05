Alcalde de Mayagüez no fue enfrevistado en pesquisa interna de Familia sobre ayudas ADSEF

El alcalde de Mayagüez, José Guillermo Rodríguez negó que él o la senadora Evelyn Vázquez hubiesen intervenido políticamente en la distribución de suministros de la Administración de Desarrollo Socioeconómico de la Familia (ADSEF) como apunta un informe de la División Legal del Departamento de la Familia (DF) revelado por Metro esta semana.

De hecho, Rodríguez dijo estar sorprendido al leer sobre la investigación interna del DF que lo menciona, ya que nunca fue entrevistado para esa pesquisa que lo ubicó como parte de las figuras políticas en la distribución de suministros de ADSEF. El alcalde mayagüezano negó que su presencia en la distribución de ayudas se hubiese traducido en dar instrucciones a empleados de ADSEF o alterar los planes de distribución. Dijo que tampoco vio a la senadora Vázquez intervenir políticamente con los funcionarios de ADSEF.

El informe, en poder de Metro, apunta que la distribución de alimentos sería en los Residenciales Carmen, Kennedy y Candelaria de Mayagüez. Los camiones de ADSEF llegaron escoltados por la senadora Vázquez y su esposo, según relatos incluidos en el informe. Se relata en el informe del DF que empleados de ADSEF “se molestaron porque la senadora estaba dándole instrucciones y cambiándole la logística establecida por ADSEF para repartir los suministros. La senadora quería repartir alimentos a personas de otros barrios y argumentaba que ella había hecho las gestiones para conseguir los alimentos en ADSEF. Ante la resistencia de los empleados a cambiar las instrucciones en la repartición de alimentos, la senadora alegadamente manoteó a la supervisora del grupo en la cara y procedió a llamar directamente a la Lcda. Surima Quiñones (administradora destituida de ADSEF). La senadora luego de hablar por teléfono con la Lcda. Surima Quiñones le pasó el teléfono a la Sra. Berenith Román quien habló con la licenciada y ésta le colgó la llamada. Luego llegó el alcalde de Mayagüez junto a su ayudante Joseline Rodríguez dándole instrucciones a los empleados de ADSEF de la Región y de la oficina central”.

Ante esto, Rodríguez rechazó la interpretación de aprovechamiento político. "Los hechos no ocurrieron así”, dijo. El alcalde de la Sultana del Oeste relató que luego de los terremotos de enero, el casco urbano de Mayagüez se quedó sin electricidad y que en los residenciales públicos la gente perdió sus compras. “Mayagüez tuvo daños en sobre 400 y pico de estructuras”, apuntó. El ejecutivo municipal dijo que no hubo movimiento por parte del Departamento de Vivienda, ni por los administradores privados, para asistir a las comunidades de sus residenciales públicos. Ante esto acudió a pedir ayuda a la senadora Vázquez.

“Todo el mundo conoce la buena relación de trabajo que tenemos con la senadora”, agregó el alcalde, quien dijo que por ser una gestión con el gobierno estatal acudió a la legisladora de su distrito.

“Ella (la senadora Vázquez) me llamó y me informó que el Departamento de la Familia tenía programada una entrega por su petición y que ella iba a estar allí para asegurarse que se brindara la ayuda”, relató Rodríguez. El alcalde sostuvo que fue la senadora quien lo invitó a la distribución de la ayuda en los residenciales públicos.

Según el relato del alcalde, toda la logística estaba en manos de los empleados de ADSEF. Incluso dijo que tenían unas libretas en las que llevaban registro de las ayudas para los residentes de las comunidades donde estaban.

“Hubo coordinación con la Oficina de Desarrollo Comunitario del Municipio y la Oficina de la Senadora como siempre ha habido”, sostuvo Rodríguez.

El alcalde mayagüezano dijo que no tiene relación alguna con el DF y que tras siete días del sismo más fuerte, ninguno de los funcionarios de ADSEF o Familia habían pensado en el hambre que se experimentaba en las comunidades de los residenciales públicos de su ciudad. “La legisladora ejerció su rol de fiscalizar al ejecutivo.

Vázquez ha negado en diversos medios que haya intervenido con los empleados de ADSEF para alterar los planes de distribución de suministros como se recoge e diversos testimonios de la investigación de Familia.

Rodríguez dijo que no hay ninguna fotografía suya distribuyendo suministros ni en esa ocasión ni en ninguna durante los años de su mandato como alcalde de Mayagüez porque no promueve la publicidad en situaciones de sufrimiento. “En 27 años que llevo de alcalde no vas a encontrar una foto. Si aparece una foto así, renuncio”, concluyó Rodríguez.

Tras la culminación del informe de Familia, se removió de su puesto de confianza a la administradora de ADSEF, Surima Quiñones, mientras el subadministrador, José Alfredo Galarza renunció a su cargo.

El informe ya está en manos de la División de Integridad Pública del Departamento de Justicia y en la comisión cameral que investiga las ayudas luego de los terremotos de enero pasado.

