En manos de la Cámara informe sobre intervención política con ayudas de ADSEF

El presidente de la Comisión Especial Para la Reconstrucción y Preparación Total de Puerto Rico Ante Una Emergencia, Gabriel Rodríguez Aguiló confirmó a Metro que recibió un informe de la División Legal del Departamento de la Familia sobre el manejo de suministros de la agencia durante la emergencia de los terremotos en el Sur de la Isla y tan pronto como la semana que viene citará al secretario interino de la agencia, Eddie García a vistas públicas.

Aunque confirmó que el informe que se le entregó ubica a la senadora novoprogresista, Evelyn Vázquez distribuyendo ayudas de la Administración para el Desarrollo Socioeconómico de la Familia (ADSEF), dando instrucciones y cambiando planes de la agencia para la entrega de los suministros pagados con fondos federales; Rodríguez Aguiló dijo que no puede corroborar que se trate del mismo informe reseñado por Metro. Esto porque el documento que le entregó Familia luego de un ultimátum está con casi todos los nombres tachados. “Hay muchos nombres tachados, pero no el de Evelyn Vázquez y su esposo”, explicó el representante.

Rodríguez Aguiló indicó que estuvo un poco aguantado en su investigación dando oportunidad al secretario de la Familia para que atendiera la emergencia de COVID-19 y las solicitudes nuevas de ayudas del Programa de Asistencia Nutricional (PAN). “Pero ya veo que alguien está dispuesto a que se conozca la investigación interna de Familia”, dijo el legislador, quien anticipó habrá vistas públicas con el secretario de Familia la próxima semana. Rodríguez Aguiló ha dicho que su pesquisa cameras culminará con referidos a Justicia y al Negociado de Investigaciones Especiales (NIE).

El informe que Metro tiene en su poder señala a Vázquez interviniendo con los planes de ADSEF para alterar la distribución de suministros. Así mismo, se indica que la distribución de la ayuda se aguantó hasta que la legisladora llegara. También ubica al alcalde de Mayagüez, José Guillermo Rodríguez y a la candidata popular a representante Jackeline Ventura en los lugares de distribución de la ayuda de ADSEF junto con la senadora Vázquez. El informe incluye testimonios de empleados que relatan choques con la senadora por su intervención y cómo ésta llamó desde su celular a la entonces administradora de ADSEF, Surima Quiñonez para que esta les dijera a sus empleados que siguieran las instrucciones de la senadora.

Quiñonez fue confrontada recientemente en el programa Jugando Pelota Dura sobre alegaciones en el informe, pero la abogada dijo que desconocía del documento. Quiñonez alegó que cuenta con una declaración jurada de Galarza, quien estuvo en el Sur, que descarta la intervención política. La pasada jefa de ADSEF calificó como “bochinche” las alegaciones sobre intervención política y negó que haya conversado telefónicamente con funcionarios de la entidad para decirles que siguieran las instrucciones de la senadora. Aunque reconoció que pueden haber llamadas registradas a su teléfono de la senadora Vázquez. Según Quiñonez, todo se trata de una persecución en su contra por parte de la exsecretaria de Familia, Glorimar Andujar.

A Metro llegaron unas imágenes que ubicarían a la ex secretaria Andújar distribuyendo ayudas con la senadora Vázquez. Sin embargo, luego de un proceso de corroboración este diario encontró que las fotografías corresponden a octubre de 2017 cuando mediante un esfuerzo de la periodista, Carmen Jovet y el sector privado se distribuyó ayuda en Mayagüez luego del paso de los huracanes Irma y María. Las fotografías no corresponden a la distribución de ayuda de ADSEF en enero de 2020 luego de los sismos.

El informe reseñado por Metro fue solicitado originalmente por Andujar, quien fue despedida días después de su cargo ante el reclamo de que ya no contaba con la confianza de la gobernadora, Wanda Vázquez. Reportes de prensa apuntan a que La Fortaleza intentó que Andujar revirtiera la suspensión de Quiñonez luego de las denuncias de empleados de la agencia. Telemundo reveló un correo electrónico del secretario de la Gobernación, Antonio Pabón pidiendo a Andujar que revirtiera la suspensión.

La senadora Vázquez es una de las figuras políticas dentro del PNP que apoya la candidatura de la Gobernadora.

Se expresa Rivera Schatz

Al inicio de la sesión senatorial de hoy, el presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz se expresó sobre el informe reseñado en Metro. El presidente del Senado defendió la presencia de políticos en la entrega de ayudas. "En serio pensar que el alcalde o senadores no deben estar allí?", dijo Rivera Schatz en un turno al inicio de la sesión senatorial de hoy. Este no hizo referencia la información en el sentido de que Vázquez interfirió con el procedimiento para entregar las ayudas. Utilizó como ejemplo de la participación de funcionarios electos en distribución de ayuda pública el momento en que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump lanzó papel toalla a los puertorriqueños en una iglesia en Guaynabo. "Empecemos con investigar a Trump”, dijo Rivera Schatz desde el hemiciclo.

PIP pide una investigación independiente

Tras hacerse público un informe de la División Legal del Departamento de la Familia que concluye que la distribución de suministros a damnificados por los terremotos en el área sur y oeste de la isla se vio interrumpido y atrasado por la intervención y actos de propaganda política de funcionarios electos del Partido Nuevo Progresista y el Partido Popular Democrático, el senador independentista, Juan Dalmau Ramírez, exigió hoy darle paso a una medida de su autoría que propone la creación de un ente independiente que investigue los malos manejos de los suministros para damnificados en los momentos de crisis desde la respuesta al huracán María hasta el presente y que se encauce criminalmente a los que hayan fallado al país.

"La Resolución del Senado 1321 surgió ante el hallazgo de almacenes llenos de suministros que nunca fueron entregados a personas necesitadas luego del huracán María y durante el inicio de la crisis de movimientos sísmicos", subrayó el Portavoz senatorial del PIP.

El líder independentista destacó la ausencia de credibilidad en las instituciones de gobierno para investigar esta situación.

"Si una agencia gubernamental no tuvo otro remedio que denunciar la posible comisión de irregularidades administrativas y violaciones de leyes por parte de dos funcionarios electos insensibles y politiqueros, podrán imaginarse ustedes lo que se destaparía con la investigación de un ente totalmente independiente como el que propongo con la creación de una Comisión Especial, con fuerza de ley, para que investigue todo lo relacionado al manejo de los suministros y asistencia en respuesta al fenómeno del huracán María y hasta la respuesta actual por los sismos en el sur. Al igual que el país, yo no confío en las administraciones populares y penepés para realizar una investigación seria, profunda e imparcial sobre sus propias violaciones de ley. Cada artículo que no se entregó es una persona, una familia, un niño, un anciano, un enfermo, que no recibió asistencia ni ayuda en el momento de mayor necesidad. Eso constituye negligencia criminal y no puede quedar impune. No puede haber crimen sin castigo", indicó el también candidato del PIP a la gobernación.

La Comisión, según explicó el senador pipiolo, estará dirigida por un investigador representante del interés público, designado por el consenso de las facultades de las Escuelas de Derecho y el Colegio de Abogados y Abogadas. La Comisión propuesta tendrá, además, un investigador en representación de cada delegación representada en el Senado y del senador independiente con igualdad de acceso a información y poder de investigación a base de la más absoluta transparencia. La Comisión tendrá facultad para citar testigos y tomar testimonio bajo juramento. El resultado de su investigación será referido a los foros pertinentes.

"Aquí el abuso contra el pueblo acabará el día en el que arranquemos la mala yerba de la impunidad, esa mala semilla que por décadas han sembrado los líderes del PNP y del Partido Popular, el día en el que haya consecuencias por los actos, en ese momentos el país dejará de sufrir atropellos y actos criminales como éstos", finalizó Juan Dalmau.