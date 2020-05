Gobernadora regaña a comercios por incumplir reglas de distanciamiento

La gobernadora, Wanda Vázquez Garced, llamó la atención de los comercios para hacer valer las medidas de distanciamiento físico, en momentos cuando empresarios han solicitado flexibilizar el "lock down".

"Si los comercios no ayudan en el cumplimiento de la orden no pueden solicitar apertura", comentó la gobernadora en su perfil de Twitter.

"Es un asunto serio, lo económico no puede prevalecer a una aspiración de un pueblo sano y vivo", agregó en respuesta a una imagen donde aparecen ciudadanos en una larga fila para ingresar a la tienda y realizar sus compras.

✅Si los comercios no ayudan en el cumplimiento de la orden no pueden solicitar apertura . Es un asunto serio, lo económico no puede prevalecer a una aspiración de un pueblo sano y vivo. https://t.co/hBlm7IOwfy

— Wanda Vázquez Garced (@wandavazquezg) May 2, 2020