Alcalde de Villalba quita los puntos de cotejo, luego de apertura escalonada de comercios

El alcalde de Villalba, Luis Javier Hernández Ortiz anunció que luego de consultar con su grupo asesor, dirigido por la epidemióloga Fabiola Cruz López, el lunes a las 5:00 de la mañana harán cambios en los puntos de cotejo.

“Las medidas de flexibilización establecidas por el Gobierno Central, hacen inoperante los puntos de cotejo durante el periodo de 5:00 am a 7:00 pm en Villalba toda vez que habrá mucha gente transitando por las calles y carreteras para realizar distintas gestiones”, dijo el alcalde en declaraciones escritas.

Explicó que los puntos de cotejo sólo funcionarán en el horario de 7:00 de la noche a 5:00 de la mañana para vigilar por el cumplimiento del toque de queda. De igual forma se abrirá la carretera de Jagueyes hacia Collores, sólo de 5:00 de la mañana a 7:00 de la noche y también la carretera municipal de Higúero hacia Lajitas.

En relación a la División Especial para el registro de viajeros y cumplimiento del toque de queda, señaló que se creó un Grupo De Trabajo Especial dentro del cuerpo policiaco, el cual tendrá varias funciones y deberes, entre ellos, el activar de inmediato un cuadro de llamadas para atender confidencias de viajeros que no se han reportado al Sistema de Rastreo del Municipio, realizar rondas preventivas para evitar el que no se lleven a cabo actividades de confraternización que no están permitidas, velar por el cumplimiento de negocios y comercios de la ciudad con las medidas de prevención del toque de queda y de las órdenes ejecutivas.

En cuanto a los Planes de prevención y Sistema de rastreo de Covid-19 en los comercios, dijo que estos deben tener un plan de preparación y manejo de COVID19 según la guía de PR OSHA y someter la auto certificación al Departamento del Trabajo.

“Todo comerciante debe tomar el taller que ofrecerá el municipio para educar sobre el plan de preparación y manejo, e integrarse a los esfuerzos de rastreo de COVID19 del municipio. Durante la semana le daremos detalles del día, la hora y la plataforma digital a utilizar” dijo mediante comunicado de prensa el alcalde de Villalba.

De igual forma dijo que los administradores de Centros de Envejecientes de la ciudad, deberán tomar el taller municipal para preparación, manejo e integración en el sistema de rastreo de COVID19.

Hernández Ortiz indicó que lo más recomendable es que todo comerciante le realice una prueba molecular y serológica a sus empleados antes de integrarlos. Para la reintegración, el empleado debe tener un resultado molecular negativo. También se le estará ofreciendo un taller a la Empresa Medtronic para la integración al sistema de rastreo y prevención.

El alcalde señaló que es obligatorio el uso de mascarillas, el distanciamiento social y la participación del Sistema De Rastreo, por parte de todos los ciudadanos, incluyendo a los que tengan que salir por ser empleado o por algún asunto esencial.

