Enormes retos en el sistema de salud contra la pandemia del COVID-19

Treinta días han transcurrido desde que se puso en alerta Puerto Rico por el primer caso sospechoso de Covid-19, lo que ha servido para poner a prueba al sistema de salud del país.

En las últimas cuatro semanas, médicos y profesionales de la enfermería, así como las administraciones de hospitales, quienes son el personal de primera línea, han experimentado grandes retos sobre la marcha para luchar contra este novel virus que hasta ayer ya había acabado con la vida de 23 personas y mantenía 573 contagiados.

El virus llegó oficialmente —hace un mes— el pasado 8 de marzo, cuando se registró el primer caso sospechoso de Covid-19 que activó el protocolo gubernamental en Puerto Rico, país donde permanece un sistema de salud privatizado hace más de 25 años. Con la llegada de los casos y las medidas de distanciamiento social, menos pacientes acuden a los hospitales para cualquier otra atención que no sea relacionada a la pandemia, por lo que uno de los principales retos que han enfrentado son de carácter económico.

“En el día de hoy el reto mayor que estamos teniendo son básicamente tres, el primero, que tenemos unos censos muy bajos en este momento, no hay mucha gente en los hospitales y eso está creando un problema serio financiero en los hospitales porque ellos viven de facturar los servicios que dan y en estos momentos no estamos dando los servicios suficientes para poder facturar, para poder mantener el hospital completamente funcional y eso es un reto porque estamos por todos lados tratando de conseguir activos”, reflexionó el presidente de la Asociación de Hospitales, Jaime Pla.

Más letal el coronavirus que epidemia porcina de 2009 Mientras el Gobierno asegura estar preparado, el secretario de Salud establece que es inminente la llegada del coronavirus a Puerto Rico

En una entrevista separada, el presidente del Colegio de Médicos, Víctor Ramos, señaló que “muchas veces el gobierno no entiende, incluyendo gente del task force, que son gente excelente, no me estoy quejando, pero como están en el sector público, no entienden cómo funciona el sector privado de salud que es la mayoría”. Mencionó como ejemplo que el Departamento de Salud daba por positivo que la ocupación en los hospitales fuera baja, cuando repercute en problema económico.

“Eso es bueno para la epidemia, pero un hospital tiene que mantener su misma estructura de costo sin apoyo del gobierno, tenga 30 o tenga 80 % de ocupación”, precisó Ramos al recordar que por esto algunos hospitales despidieron empleados.

“Estamos tratando de conseguir adelantos de los planes médicos, tratando de poder analizar los dineros que el gobierno federal está proveyendo para ver cómo los podemos utilizar y eso es un reto de por sí”, dijo Pla sobre el problema de flujo de caja.

No precisó cuánto adeudan los planes médicos a los hospitales del país, al señalar que es un número cambiante porque depende de cuánto facturan y cuántos casos hay en revisión, pero aseguró que los hospitales están atendiendo los adelantos.

Metro solicitó a ASES conocer cuánto se adeuda, pero al momento de la publicación todavía no se había recibido respuesta.

El presidente de la Asociación de Hospitales recordó que “el reto inicial fue prepararnos, hacer los planes de trabajo, asegurarnos que el personal estuviera adiestrado, revisar con ellos los protocolos a seguir, y ese fue el primer reto”.

Mira la entrevista a Jaime Pla:

¿Como los hospitales han manejado la situación de la pandemia del coronavirus COVID-19? Entrevistamos al presidente de la Asociación de Hospitales de Puerto Rico, Jaime Pla. #Coronavirus #COVID-19 #Puerto Rico Posted by Metro Puerto Rico on Tuesday, April 7, 2020

Urgente el equipo de protección

La demanda por equipo de protección personal ha sido otro tema urgente en momentos en que hay 10 médicos contagiados en la isla, mientras, dos enfermeras fallecieron por Covid-19. A nivel mundial, estos productos tienen una alta demanda, y se estima que 10 a 15 % de los casos de este novel virus son en profesionales de la salud.

“Otro reto es la utilización de los equipos de seguridad de los pacientes y los empleados para asegurarnos que no tengamos fuga de ese equipo, y asegurarnos que el gobierno u otras entidades nos puedan ayudar a tener unos inventarios razonables para poder atender los pacientes en una situación donde todo el mundo en todo Estados Unidos esta pidiendo este mismo material”, expuso Pla al señalar que el contagio en empleados se ha registrado a nivel mundial.

El gobernador de Nueva York todos los días pide equipo, lo que a juicio de Pla, deja a la isla en desventaja porque tiene que competir con otros estados como Nueva York. El portavoz de los Hospitales planteó la urgencia de acelerar los procesos de compra del gobierno para poder aumentar la cantidad de equipo en los hospitales.

El presidente del Colegio de Médicos, por su parte, sentenció que el reto mayor que enfrentan sus colegas es el “material protectivo, que no todos los hospitales lo están proveyendo y por eso hay gente contagiándose, es el principal reto que hemos tenido: salud y seguridad”.

En días recientes, la presidenta del Colegio de Enfermería, Ana Cristina García Citrón, también reclamó en entrevista con Metro que se le brinde el equipo de protección a los profesionales de la enfermería. “Nosotros hemos estado denunciado consistentemente la necesidad que se les provea materiales a todas nuestras enfermeras porque esta situación como usted ve ahora es de vida y muerte”, señaló García Citrón.

Recientemente, gremios que representan empleados de hospitales presentaron querellas en OSHA contra diferentes centros de salud de la isla por la manera de entregar los equipos de protección.

Presentan querellas ante OSHA por denuncias de falta de equipo contra coronavirus Fueron presentadas por la Unidad Laboral de Enfermeras y Empleados de la Salud (ULEES)

Metro solicitó al Departamento del Trabajo conocer cuántas querellas han radicado en total contra los hospitales, pero al concluir esta publicación aún no se había recibido la cifra.

Teme éxodo de médicos

Otro reto mencionado por Ramos fue las dificultades económicas de los profesionales de la salud por los despidos de algunos hospitales y ofertas de trabajo en el exterior.

En ese sentido, urgió a que la gobernadora firme tres medidas: proyecto de la Cámara 2375 que extiende el 4 % a todos los médicos y las resoluciones conjuntas del Senado 507 y 508, para un adelanto de tres meses a todos los proveedores de salud y otra para brindar un rescate a hospitales de parte del Departamento de Hacienda.

“Los médicos están recibiendo ofertas de $300,000 o $350,000 para irse (a Estados Unidos) y eso nunca se había visto. Es una cantidad impensable y a las enfermeras le están ofreciendo $70 la hora”, señaló Ramos.

Aún con los enormes retos, los profesionales de la salud han continuado dando la batalla contra esta enfermedad, mientras reiteran el llamado unísono a quedarse en casa.

Pla se expresó confiado en que hay 7,000 camas en los hospitales disponibles para atender los casos de cara a los días del 15 de abril a 8 de mayo, que se espera se registrará el pico de casos.